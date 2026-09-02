Ulpiano Suarez participa de una cumbre de alcaldes del BID en Colombia

Ulpiano Suarez, participa desde este miércoles de la Reunión de Alcaldes 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Organizada por la Red de Ciudades del BID, la reunión se desarrolla por primera vez en dos ciudades anfitrionas: Bogotá y Barranquilla. La agenda incluye conferencias, paneles, mesas de trabajo entre alcaldes y recorridos por proyectos urbanos.

Los ejes que se debaten en la cumbre

El programa está organizado en torno a 5 temas principales: financiamiento sostenible, resiliencia social, resiliencia urbana, capacidad institucional y desarrollo económico local.

A partir de estos ejes, los representantes municipales intercambian experiencias sobre cómo fortalecer las ciudades, atraer inversiones, generar empleo y responder a desafíos sociales, ambientales y tecnológicos.

También se analizan cuestiones relacionadas con las finanzas municipales, el riesgo climático, la transformación digital, el gobierno abierto, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones.

La agenda incluye además encuentros específicos entre alcaldes, donde las autoridades pueden compartir experiencias, identificar problemas comunes y avanzar en posibles acuerdos y líneas de cooperación.

Durante las jornadas también se realizan visitas a proyectos de transformación urbana de Bogotá y Barranquilla. Entre ellos se encuentran la Línea 1 del Metro de Bogotá, el Bronx Distrito Creativo, la Ciénaga de Mallorquín, el Museo a Cielo Abierto y El Gran Malecón.

La experiencia de Mendoza en el encuentro internacional

Suarez integra una delegación argentina de 6 representantes, junto a los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y Bahía Blanca, Federico Susbielles; la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio; y funcionarios de Neuquén y Santa Fe.

El encuentro también cuenta con la participación de autoridades de ciudades como Lima, Panamá, San José, Guadalajara, Río de Janeiro, Curitiba, Asunción y Montevideo, además de Bogotá y Barranquilla.

La participación de Rodolfo Suarez está vinculada con distintas líneas de trabajo desarrolladas por la Ciudad de Mendoza en materia de desarrollo urbano sostenible, modernización de la gestión pública, transparencia, datos abiertos e innovación.

Además, Suarez presidió el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) entre 2024 y 2026, experiencia que fortaleció su participación en espacios internacionales relacionados con la planificación y el desarrollo de las ciudades.

Una red que reúne a 300 ciudades

La Red de Ciudades del BID fue creada en 2017 por la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del organismo y actualmente reúne a cerca de 300 ciudades de América Latina y el Caribe.

El espacio funciona como un ámbito permanente de cooperación e intercambio a través de reuniones de alcaldes, talleres, cursos y producción de conocimiento.

En ese marco, la participación de la Ciudad de Mendoza permite compartir su experiencia de gestión con otras ciudades de la región y establecer nuevos vínculos de cooperación.

El eje central de esta edición plantea la necesidad de que los proyectos impulsados por cada administración puedan convertirse en políticas y estrategias de largo plazo, capaces de sostener las transformaciones urbanas a través del tiempo.