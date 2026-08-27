Ulpiano Suarez supervisó el avance de las 37 viviendas que la Ciudad construye en la ex fábrica Aliar

Las unidades se construyen con paneles de hormigón premoldeado fabricados por una firma mendocina.

Durante el recorrido, el jefe comunal estuvo acompañado por la directora de Vivienda y Hábitat del municipio, Mariana Osorio, junto a inspectores y representantes técnicos del organismo provincial. Suarez destacó la velocidad del proceso constructivo al constatar que las unidades ya se encuentran totalmente montadas tras 4 meses de labores.

El intendente recorrió los trabajos junto a autoridades de Vivienda municipal y representantes técnicos del IPV.

Innovación sismorresistente y eficiencia energética

El proyecto destaca por la utilización de un sistema de hormigón premoldeado provisto por la firma mendocina Tecnopren. La técnica incluye la fabricación en planta de fundaciones, paneles y losas que luego se trasladan al terreno para su ensamblaje mediante grúas. Este método reduce los tiempos y costos de ejecución, además de optimizar el consumo de agua durante la construcción.