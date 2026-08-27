El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, inspeccionó el avance de las obras del proyecto habitacional que se ejecuta en el predio de la ex fábrica Aliar, ubicado en el barrio La Favorita. La visita permitió supervisar los trabajos de las primeras 30 viviendas de un total de 37 proyectadas, una iniciativa llevada adelante en conjunto con el Instituto Provincial de Vivienda (IPV).
Ulpiano Suarez supervisó el avance de las 37 viviendas que la Ciudad construye en la ex fábrica Aliar
El intendente Ulpiano Suarez supervisó el montaje de las primeras 30 casas en La Favorita, ejecutadas junto al IPV mediante un sistema rápido de premoldeado
Durante el recorrido, el jefe comunal estuvo acompañado por la directora de Vivienda y Hábitat del municipio, Mariana Osorio, junto a inspectores y representantes técnicos del organismo provincial. Suarez destacó la velocidad del proceso constructivo al constatar que las unidades ya se encuentran totalmente montadas tras 4 meses de labores.
Innovación sismorresistente y eficiencia energética
El proyecto destaca por la utilización de un sistema de hormigón premoldeado provisto por la firma mendocina Tecnopren. La técnica incluye la fabricación en planta de fundaciones, paneles y losas que luego se trasladan al terreno para su ensamblaje mediante grúas. Este método reduce los tiempos y costos de ejecución, además de optimizar el consumo de agua durante la construcción.
Asimismo, la estructura cumple con las exigencias del reglamento sismorresistente vigente en Mendoza e incorpora soluciones tecnológicas en sus paneles para reducir la transmitancia térmica, lo que disminuye el consumo de energía en la climatización del hogar.
La reconversión de un predio histórico
El desarrollo habitacional forma parte de un plan integral de planificación territorial estratégica en La Favorita. Tras la recuperación del predio industrial entre 2022 y 2025 que implicó tareas de demolición, retiro de bases de antiguos galpones y limpieza del terreno, la construcción de viviendas se suma a la previa reinauguración de la plaza Aliar y a obras complementarias de urbanización e infraestructura en la zona.
En pocas palabras
- Avance de obra: el intendente Ulpiano Suarez supervisó el montaje de 30 viviendas en La Favorita.
- Tecnología constructiva: se utiliza un sistema de premoldeado sismorresistente y eficiente energéticamente.
- Reconversión urbana: el proyecto forma parte de un plan integral para el predio de la ex fábrica Aliar.