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Obras e innovación

Ulpiano Suarez supervisó el avance de las 37 viviendas que la Ciudad construye en la ex fábrica Aliar

El intendente Ulpiano Suarez supervisó el montaje de las primeras 30 casas en La Favorita, ejecutadas junto al IPV mediante un sistema rápido de premoldeado

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Ulpiano Suarez supervisó el avance de las primeras viviendas que la Ciudad construye en el predio de la ex Aliar.

Ulpiano Suarez supervisó el avance de las primeras viviendas que la Ciudad construye en el predio de la ex Aliar.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, inspeccionó el avance de las obras del proyecto habitacional que se ejecuta en el predio de la ex fábrica Aliar, ubicado en el barrio La Favorita. La visita permitió supervisar los trabajos de las primeras 30 viviendas de un total de 37 proyectadas, una iniciativa llevada adelante en conjunto con el Instituto Provincial de Vivienda (IPV).

Las unidades se construyen con paneles de hormigón premoldeado fabricados por una firma mendocina.

Las unidades se construyen con paneles de hormigón premoldeado fabricados por una firma mendocina.

Durante el recorrido, el jefe comunal estuvo acompañado por la directora de Vivienda y Hábitat del municipio, Mariana Osorio, junto a inspectores y representantes técnicos del organismo provincial. Suarez destacó la velocidad del proceso constructivo al constatar que las unidades ya se encuentran totalmente montadas tras 4 meses de labores.

El intendente recorrió los trabajos junto a autoridades de Vivienda municipal y representantes técnicos del IPV.

El intendente recorrió los trabajos junto a autoridades de Vivienda municipal y representantes técnicos del IPV.

Innovación sismorresistente y eficiencia energética

El proyecto destaca por la utilización de un sistema de hormigón premoldeado provisto por la firma mendocina Tecnopren. La técnica incluye la fabricación en planta de fundaciones, paneles y losas que luego se trasladan al terreno para su ensamblaje mediante grúas. Este método reduce los tiempos y costos de ejecución, además de optimizar el consumo de agua durante la construcción.

La construcción de las 37 casas forma parte del plan de reconversión urbana en el conglomerado La Favorita.

La construcción de las 37 casas forma parte del plan de reconversión urbana en el conglomerado La Favorita.

Asimismo, la estructura cumple con las exigencias del reglamento sismorresistente vigente en Mendoza e incorpora soluciones tecnológicas en sus paneles para reducir la transmitancia térmica, lo que disminuye el consumo de energía en la climatización del hogar.

El sistema utilizado permite reducir los tiempos de obra, optimizar el uso del agua y garantizar resistencia sísmica.

El sistema utilizado permite reducir los tiempos de obra, optimizar el uso del agua y garantizar resistencia sísmica.

La reconversión de un predio histórico

El desarrollo habitacional forma parte de un plan integral de planificación territorial estratégica en La Favorita. Tras la recuperación del predio industrial entre 2022 y 2025 que implicó tareas de demolición, retiro de bases de antiguos galpones y limpieza del terreno, la construcción de viviendas se suma a la previa reinauguración de la plaza Aliar y a obras complementarias de urbanización e infraestructura en la zona.

Los paneles incorporan tecnología aislante para disminuir la transmitancia térmica y ahorrar energía en climatización.

Los paneles incorporan tecnología aislante para disminuir la transmitancia térmica y ahorrar energía en climatización.

En pocas palabras

  • Avance de obra: el intendente Ulpiano Suarez supervisó el montaje de 30 viviendas en La Favorita.
  • Tecnología constructiva: se utiliza un sistema de premoldeado sismorresistente y eficiente energéticamente.
  • Reconversión urbana: el proyecto forma parte de un plan integral para el predio de la ex fábrica Aliar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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