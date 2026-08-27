El desesperante asalto que sufrió una periodista de C5N en la puerta de su casa

Qué dijo Brey del violento asalto

La víctima logró correr rápido para escapar del peligro inminente. El atacante desistió del robo para huir velozmente en la motocicleta junto a su cómplice. "Esto que me pasó a mí le pasa todos los días a muchísimos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, y en mi caso, por suerte, zafé y la saqué barata", declaró la presentadora.

Mariana Brey explicó el motivo para hacer público el episodio frente a su audiencia. "Hoy ya estoy bien. Obviamente, después de una situación así te queda la sensación de vulnerabilidad", agregó durante un contacto de prensa.

Quilmes.

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo por parte de dos motochorros al llegar a su casa en Quilmes. Gracias a una rápida reacción, la conductora logró escapar corriendo del delincuente que intentaba abordarla, resultando ilesa del hecho.… — Luca (@lucabassua) August 27, 2026

La trabajadora de prensa dirigió un último reclamo hacia el gobierno de Buenos Aires, actualmente a cargo de Axel Kicillof. "Son los que tienen la responsabilidad de generar las condiciones para que los ciudadanos podamos hacer nuestra vida sin sentir que salir a la calle es asumir un riesgo permanente", concluyó.