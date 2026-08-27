La periodista de C5N y Telefe, Mariana Brey, vivió un tenso momento el último lunes en el centro de Quilmes. La conductora sufrió un intento de asalto cuando llegaba a su domicilio particular. Un video de seguridad capturó la secuencia completa del ataque.
El desesperante asalto que sufrió una periodista de C5N en la puerta de su casa
La periodista Mariana Brey evitó un violento robo en Quilmes. Un video registró cómo escapó de dos delincuentes al llegar a su hogar
Escape veloz
Todo ocurrió cerca de las 15.30. La periodista estacionó su camioneta sobre la vereda para buscar luego a su hija del colegio. Dos hombres en una moto negra pasaron por el lugar justo cuando ella tomaba un bolso del asiento trasero, y observaron la situación para regresar unos segundos después sobre sus pasos.
Uno de los asaltantes bajó del vehículo a pocos metros de la propiedad. El ladrón caminó para intentar interceptar a la víctima, pero Brey notó la extraña maniobra mientras buscaba las llaves en su cartera con el teléfono celular en la mano.
Qué dijo Brey del violento asalto
La víctima logró correr rápido para escapar del peligro inminente. El atacante desistió del robo para huir velozmente en la motocicleta junto a su cómplice. "Esto que me pasó a mí le pasa todos los días a muchísimos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, y en mi caso, por suerte, zafé y la saqué barata", declaró la presentadora.
Mariana Brey explicó el motivo para hacer público el episodio frente a su audiencia. "Hoy ya estoy bien. Obviamente, después de una situación así te queda la sensación de vulnerabilidad", agregó durante un contacto de prensa.
La trabajadora de prensa dirigió un último reclamo hacia el gobierno de Buenos Aires, actualmente a cargo de Axel Kicillof. "Son los que tienen la responsabilidad de generar las condiciones para que los ciudadanos podamos hacer nuestra vida sin sentir que salir a la calle es asumir un riesgo permanente", concluyó.
En pocas palabras
- Periodista Mariana Brey: sufrió un intento de robo en la puerta de su casa en Quilmes.
- Video de seguridad: captó la secuencia completa en la que escapó de dos delincuentes en moto.
- Declaraciones: Brey expresó sentir vulnerabilidad y reclamó mayor seguridad al gobierno bonaerense.