Zonas Frías: Ulpiano Suarez criticó el acuerdo de Milei y gobernadores para la reforma que excluye a Mendoza

El jefe del municipio capitalino evitó centrarse en el análisis de si el beneficio para zonas cálidas es "necesario o pertinente". Sí consideró que, de consumarse el pacto por votos en el Congreso "una vez más el gobierno nacional termina enfrentando a las provincias".

Santilli y Caputo cerraron trato con los gobernadores de provincias del Norte argentino para que sus legisladores voten por la reforma de Zonas Frías, a cambio de un subsidio a la energía eléctrica en verano. Foto: Noticias Argentinas

Suarez defendió a Mendoza como Zona Fría: "Es una cuestión climática, no fiscal"

Lo cierto es que entre los firmantes del nuevo convenio están el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el de Salta, Gustavo Sáenz; el chaqueño Leandro Zdero, el jujeño Carlos Sadir y el vicegobernador Juan Pablo Valdés en representación de Corrientes.

Pero la negociación que busca ampliar la base de apoyos para la discusión parlamentaria, encabezada por el ministro del Interior Diego Santilli, continúa. De hecho, Milei busca asegurarse el respaldo de 10 provincias, una lista a la que resta sumar a Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Misiones y Formosa.

En tal sentido, Suarez dio por cierto que el subsidio a la energía eléctrica conlleva un perjuicio a otras provincias del país como Mendoza. En la otra vereda, las del NOA (Noroeste Argentino) y NEA (Noreste) aguardan que se consume el nuevo subsidio que aliviaría los bolsillos de sus habitantes durante un verano que suele superar largamente los 40°C.

"El subsidio a la energía eléctrica que promete el gobierno nacional a las provincias del norte, sólo sería si sus legisladores votan para que las provincias del sur paguen un precio más caro para calentarse en invierno", puntualizó el intendente mendocino sobre la pérdida del descuento del 50% para unos 228 mil hogares en la provincia.

Al respecto, el funcionario remarcó su postura en defensa de que Mendoza siga siendo considerada en Zonas Frías y por tanto permanezca en el régimen de beneficios.

"Es una cuestión climática, no fiscal", resaltó Suarez en cuanto al argumento para que la región no quede excluida como variable de ajuste del inminente subsidio a las llamadas Zonas Cálidas.