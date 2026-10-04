Qué pasa en Las Heras: el preferido de Lo Presti, candidatos del petrismo y encuestas hacia 2027

Algunos analistas se sobresaltaron y lo señalaron públicamente. Fue un tema de “URLs” y no de política. O más o menos, en realidad.

Más o menos, porque el lasherino, en definitiva, sí le está dando su lugar a Luis Petri. No le ofrece las hostilidades que le propinan otros intendentes de la “Línea Alfredo”, pero tampoco es que -como se pensó- esté jugándose la piel en defender al candidato díscolo. De hecho, en la comuna varios jugadores del círculo cercano afirman que Lo Presti, entre los candidatos, tiene dos favoritos y no son el mencionado, sino Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez.

El intendente de Las Heras administra sus vínculos con los distintos aspirantes mientras el oficialismo empieza a ordenar la carrera de 2027. Foto: gentileza Municipalidad de Las Heras.

Cómo mide la gestión Lo Presti en Las Heras

Trabaja bastante con ambos. En unos días puede que hasta haya foto con el ministro, porque la empresa de telefonía Personal le donó un aula digital móvil -con computadoras y otros insumos- a la DGE y esta la habría bajado directamente al municipio para su uso. Se inaugurará pronto, quizás con corte de cinta a estilo campaña.

Es cierto también que algunos llevan con lupa o con cinta métrica la cantidad de visitas de los aspirantes al sillón. No se sabe si lo harán en todos los departamentos, pero en el oficialismo dicen tener la medida de Las Heras: Tadeo fue cuatro veces en el año; Ulpiano, dos; Mema, por el Metrotranvía, también otro par. Y Petri, cuenta un colaborador de la comuna para sacarse el índice señalador de encima, “no viene a algo oficial desde la Vendimia”.

Hay números de Sociolítica, de Roberto Stahringer, dando vueltas. Lo Presti da ahí 43 puntos de imagen positiva y la gestión, 53. Son buenas cifras -es cierto que fueron pedidas por el propio oficialismo comunal, lo que a algunos lleva a tomarlas con una o dos pinzas-, pero son buenas cifras al fin.

¿Qué más dicen? A la intendencia le interesaban sobre todo los números de los retadores para 2027. Por supuesto. Midieron a Rubén Miranda, el último cacique peronista en el departamento, y es uno de los que logran un alto conocimiento -25 puntos-, pero con amplia imagen negativa. La senadora Adriana Cano, que es la gran apuesta del ciurquismo y probablemente la favorita en todo el PJ, tiene la mayor imagen positiva de su espacio, aunque todavía no pica tan arriba en conocimiento, dicen los charts de la encuestadora.

Midieron también a Fabián García, funcionario de la intendencia y posible jugador por los libertarios; al médico peronista Raúl Ceverino y a Emmanuel Fugazzotto, del Partido Verde, que en realidad parece apuntarle a la gobernación el año que viene o bien al Congreso, pero no a la comuna. De todos modos, los números de desconocimiento les dan altísimos en el sondeo.

Adriana Cano toma impulso para volver a jugar en Las Heras en 2027.

De los que van por adentro, se analizaron las posibilidades de dos jugadores que pueden hacer ruido: el legislador Eduardo Martín y el “Oso” Fabián Tello, que desde hace años aparece con chances. Darían por debajo de las dos cifras, siempre recordando que las encuestas pueden llegar a tener algún tipo de sesgo o margen de imprecisión extra.

¿Y qué pasa con el “Peti” Lombardi? Sabiendo que el hombre más fuerte de Cornejo en la Cámara de Diputados -quizás en toda la Legislatura- tiene domicilio lasherino. Está bastante lejos de sus intenciones jugar ahí, lo ha demostrado varias veces, y a pesar de su muy tímido coqueteo con la chance de ser gobernador, hay quienes hoy podrían firmar que va a ser diputado nacional en 2027.

Hombres y mujeres de Petri

“Lo que tendría que haber marcado Pancho es que Luis no es radical, sino de La Libertad Avanza”. Con esa frase, que no dice demasiado, cerca de Lo Presti buscan encontrarle algún detalle a la supuesta “subida al ring” que le concedió al petrismo.

No están cerrados los puentes, pero tampoco hay líneas directas. Incluso hace días se contaron las salidas de funcionarios de Luis Petri del departamento, supuestamente por esa afiliación política. Fueron movimientos que agitaron algunas tensiones, pero no por mucho tiempo, ni tampoco en la plantilla importante del municipio.

¿Tiene un candidato, hoy, Petri en el departamento? Nítido, concreto, todavía no. El petrismo en Las Heras existe, tiene algunos dirigentes con historia en la UCR, pero que no están ni en la gestión ni en el funcionamiento del partido, o al menos no activamente.

La interna de la alianza se replicará en todos los departamentos. En Las Heras aún no aparece el nombre claro del petrismo. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Alberto Pérez es uno de esos nombres, según expresan los círculos radicales de la zona. Es ex director del área veterinaria en la gestión de Daniel Orozco y suena con algo de chances. Son jugadores conocidos en el mundillo político departamental, pero fuera de los grandes radares de la provincia. Walter “Coco” Peralta es otro de ellos. Fue candidato a intendente y entró al Concejo Deliberante en las últimas elecciones. También fue funcionario del hoy tan mal recordado orozquismo.

Hablan de Carmelo Lo Presti también. Es uno de los directivos del Instituto Provincial de la Vivienda y fue precandidato a diputado provincial para Petri en 2023. Son tres nombres principales, aunque no necesariamente en ese orden. Y aparecen en esa nómina muy informal dos hermanos, que son justamente a los que les cortaron sus vínculos laborales días atrás y de los que se dijo que habían sido expulsados por petristas. Hecho que no está demostrado y que la comuna salió a desmentir -difícil saber si es cierta esa postura oficial-.

Son Noé y Federico Rago. Hay una historia interesante con la primera, porque se desempeñaba en el área de Desarrollo Económico, pero hay dirigentes de adentro que le achacan haber “hecho política para sí misma, usando la gestión”. Hubo un partido de fútbol en uno de los CEDRYS del departamento -centro deportivo, recreativo y social- y el invitado particular fue nada más y nada menos que el propio Luis Petri.

Ahí las opiniones discurren, porque cerca de la intendencia dicen que “cruzó una línea”. Lo cierto es que pidió permiso y avisó de esa presencia tan particular. Nunca ha habido, dicen, problema con que el diputado nacional vaya a la comuna. Tampoco cuando la visita en el marco de sus recorridos para gobernar la provincia.

¿Si no fue ese el problema, cuál fue, entonces? Bueno, hay dos fuentes que señalan -cercanas al intendente- lo mismo: que tenía cerca a algunos jugadores que quedaron libres tras la salida de Daniel Orozco y Janina Ortiz del mapa político. “Se acercó a los problemáticos de la gestión anterior. Por ejemplo, los Cortez”, es el resumen que hacen. Los Cortez son los hermanos entre los que está un funcionario que fue imputado y más tarde absuelto por una denuncia de abuso sexual.

Aún hay esquirlas políticas del paso de Orozco por la comuna. Esta semana aceptó ser condenado por la causa Cooperativas.

Por último, hay un nombre más que es el de José María Villavicencio. Villavicencio es un concejal que, desde que asumió, la intendencia mira muy de cerca, porque es visto como opositor. Está marcado como petrista, tiene vínculo con la gente del diputado nacional, pero no está totalmente decantado. Se acerca también a uno de los candidatos de Cornejo y su “ficha” podría terminar ahí. Lo que es claro es que el vínculo con Pancho Lo Presti está demasiado roto como para tener vuelta atrás.

Reuniones en el peronismo

Y llegamos al justicialismo, que nunca debe ser subestimado y menos en un departamento donde ha sabido reinar. En la última elección hubo extrema cantidad de candidatos en la interna y todos quedaron detrás de Adriana Cano, la que parece ser la figura fuerte de Ciurca de cara a lo que viene, precisamente en el departamento que más caro le es al ex vicegobernador.

Pareciera ser, por buena diferencia, la que mayores chances tiene de complicarle los tantos al oficialismo. Hay distintas versiones, además, de que se está nutriendo con algunos encuentros clave: de que la asesoran -o la asesoraron en un par de reuniones- tanto el mismo Rubén Miranda como Guillermo Amstutz. Es decir, dos de las figuras más fuertes de los últimos años para el “movimiento” en esa zona.

El médico Raúl Ceverino es otro de los mencionados y acá, en esta columna, debutó hace dos semanas otro nombre que el ciurquismo pone a rodar: Martín Rodríguez. Rodríguez perdió la interna para concejales en 2025 y algunos dicen que hace unos meses se equivocó en términos políticos: pasó a ser delegado gremial de La Bancaria, lo que lo sacó de la línea de atención al público en uno de los bancos del departamento. Una “vidriera” que en estos casos suele acercar a los vecinos y que suma por motivos obvios. Lo tienen sumado -quizás trabaje para la candidatura de Cano- entre otras cosas porque maneja las ollas populares en El Plumerillo. En política eso, más allá de la loable labor, significa una cosa: bases. Gente.

¿Qué deparan los últimos meses del año para el departamento?

Cornejo mandaría a medir a finales de mes con sus encuestadores de confianza y ya tiene en vista algunos de los números que le van dejando trascender. Sacando lo que pueda pasar con los jugadores de Petri, la interna parece tan o más ordenada que en otros municipios; y, de todos modos, la gestión hoy por hoy cruza los dedos por algo que va mucho más allá de lo partidario:

Que el Súper Niño, el fenómeno meteorológico del que habla el país y sobre todo la provincia, sea benévolo. Están en una zona que puede ser considerada como particularmente expuesta. Son hechos que pueden tener implicancia directa en cómo es vista la gestión y que, por lo tanto, definen buena parte también de lo electoral para el año que viene.