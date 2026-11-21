El ministro de Producción aseguró que funcionarios del Gobierno de Javier Milei están colaborando en el armado del Plan de Desarrollo Productivo para Mendoza, el mismo que, en la versión oficial, "está frenado por el petrismo y el PJ".

La foto se conoció este viernes a última hora y Vargas Arizu posteó: "Nos reunimos con funcionarios del gobierno de Javier Milei, quienes nos están ayudando a armar el Plan de Desarrollo Productivo para Mendoza que bloquea el Petrismo y el PJ".

Así se hizo público un nuevo chispazo entre dos sectores de Cambia Mendoza que empezaron a mostrar sus diferencias el martes pasado. La discusión por el Presupuesto quedó pospuesta hasta esta semana y en el medio debían avanzar las negociaciones.

La postura de Petri

Griselda Petri planteó su posición como un pedido de información. En su cuenta de X escribió que, antes de votar el endeudamiento, "pedimos un Presupuesto que tenga claridad y objetivos certeros en el manejo de esa deuda". Y detalló lo que, a su criterio, sigue sin explicarse: qué sectores y zonas de Mendoza se busca potenciar, si los fondos se repartirán mediante créditos, a qué tasa y en cuánto tiempo deberán devolverse, si los otorgará un banco o un fideicomiso y, en ese caso, si los productores estarán exentos de Sellos e Ingresos Brutos.

"Estamos pensando en el presente y en el futuro de los mendocinos", agregó, para que los productores y la provincia "tengan las cuentas claras".

Su sector sostiene que no corresponde autorizar más deuda hacia el final de la gestión de Alfredo Cornejo ni acompañar un presupuesto con déficit, y calificó el pedido como un "cheque en blanco".

El PJ, con objeciones propias

El peronismo también cuestiona la autorización de deuda y el rollover. Señala que el contexto no es adecuado para endeudarse, sobre todo porque el año próximo habrá elecciones.

Con un debate trabado, las expectativas están puestas para esta semana en las que podría salir la versión definitiva de la pauta.