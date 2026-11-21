La discusión por el Presupuesto 2027 sigue empantanada y generó diferencias al interior de Cambia Mendoza, entre el gobierno de Alfredo Cornejo y el sector del diputado Luis Petri. Sin los votos necesarios, el oficialismo no pudo emitir despacho en comisión y el tratamiento quedó postergado al menos una semana. Mientras tanto, las diferencias siguen a la vista: los cruces continúan por declaraciones y redes sociales, sin señales de que las negociaciones lleguen a buen puerto.
Presupuesto 2027: continúan las diferencias entre Cornejo y Petri y no hay certezas sobre un acuerdo
Griselda Petri pide "claridad y objetivos certeros" y Rodolfo Vargas Arizu mostró una foto con funcionarios de Javier Milei
El punto central es el endeudamiento. El proyecto del Ejecutivo prevé un presupuesto de $8,46 billones y un déficit de casi $94.000 millones, con un paquete de deuda de USD 320 millones: 200 para el Plan de Desarrollo Productivo y 120 para infraestructura eléctrica. A eso se suma el rollover de vencimientos de 2027, 2028 y 2029. La autorización de deuda requiere dos tercios de la Cámara de Diputados, es decir, 32 votos, por lo que el apoyo del sector de Petri es decisivo.
La foto que mostró el Gobierno
El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, participó del FNS Forum 2026, en San Juan, de una reunión con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, y el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne.
El ministro de Producción aseguró que funcionarios del Gobierno de Javier Milei están colaborando en el armado del Plan de Desarrollo Productivo para Mendoza, el mismo que, en la versión oficial, "está frenado por el petrismo y el PJ".
La foto se conoció este viernes a última hora y Vargas Arizu posteó: "Nos reunimos con funcionarios del gobierno de Javier Milei, quienes nos están ayudando a armar el Plan de Desarrollo Productivo para Mendoza que bloquea el Petrismo y el PJ".
Así se hizo público un nuevo chispazo entre dos sectores de Cambia Mendoza que empezaron a mostrar sus diferencias el martes pasado. La discusión por el Presupuesto quedó pospuesta hasta esta semana y en el medio debían avanzar las negociaciones.
La postura de Petri
Griselda Petri planteó su posición como un pedido de información. En su cuenta de X escribió que, antes de votar el endeudamiento, "pedimos un Presupuesto que tenga claridad y objetivos certeros en el manejo de esa deuda". Y detalló lo que, a su criterio, sigue sin explicarse: qué sectores y zonas de Mendoza se busca potenciar, si los fondos se repartirán mediante créditos, a qué tasa y en cuánto tiempo deberán devolverse, si los otorgará un banco o un fideicomiso y, en ese caso, si los productores estarán exentos de Sellos e Ingresos Brutos.
"Estamos pensando en el presente y en el futuro de los mendocinos", agregó, para que los productores y la provincia "tengan las cuentas claras".
Su sector sostiene que no corresponde autorizar más deuda hacia el final de la gestión de Alfredo Cornejo ni acompañar un presupuesto con déficit, y calificó el pedido como un "cheque en blanco".
El PJ, con objeciones propias
El peronismo también cuestiona la autorización de deuda y el rollover. Señala que el contexto no es adecuado para endeudarse, sobre todo porque el año próximo habrá elecciones.
Con un debate trabado, las expectativas están puestas para esta semana en las que podría salir la versión definitiva de la pauta.
En pocas palabras
- Presupuesto 2027: Continúan las diferencias entre Alfredo Cornejo y Luis Petri por el endeudamiento.
- Deuda y Votación: El oficialismo necesita dos tercios de la Cámara de Diputados, 32 votos, para aprobar el pedido de USD 320 millones.
- Posturas Encontradas: El sector de Petri pide claridad sobre el destino de la deuda, mientras el gobierno acusa de especulación electoral.