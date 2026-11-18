La pregunta es clara: ¿no votarle el presupuesto a Alfredo Cornejo es, efectivamente, una traición de parte del petrismo? ¿O son, a partir de ahora, simplemente las reglas del juego?

Otros tiempos. Cuando el oficialismo ganó las elecciones. Alfredo Cornejo y Luis Petri sentados en la misma mesa.

Las claves de la ruptura del acuerdo entre Cornejo y Petri

Más allá de datos de pasillo y de la cocina de cómo se rompió este acuerdo -que algunos son interesantes (hay versiones de que fue un acuerdo con el PJ, por ejemplo)-, hay claves de qué implica por detrás este proceso. De a dónde nos pone en cuanto a la interna y respecto a las negociaciones con Karina, Javier y los Menem para definir las primarias y la presencia o no de Petri en el eje oficialista el año que viene.

La primera de esas claves es obvia: este hecho acelera los tiempos del quiebre. El cornejismo no esperaba que le partieran el bloque justo antes de votar el último presupuesto que podrá gastar como gobernador. Esto no solo anticipa los movimientos de separación, sino que tal vez obligue a mover antes las fichas de la unción: de la elección cornejista de quién va a ser el favorito del Gobierno, de una vez por todas.

Y, quizás lo más importante, esto precipita el diálogo con Buenos Aires. Le da a Cornejo la chance de decir: ¿viste que te pedí que este jugador no estuviera en la PASO? Bueno, viene y rompe el código legislativo que veníamos trayendo. Rompe el acuerdo preelectoral que habíamos construido y que dice que nos tenían que apoyar. No descartan que este planteo se haga efectivo, si es que todavía no ocurrió.

Ahora: hay más que lo que se está viendo. La versión del oficialismo es que Petri no quiso votarle U$S320 millones para obras, entre otras cosas para “no darle inauguraciones en un año electoral”. Para no servirle una herramienta que después fuera contra sí mismo.

Es y no es así: el Presupuesto contiene ese pedido, pero también un roll over extra large por tres años. Cuando la oposición no quiere votarlo ni siquiera por uno, en ocasiones. Y contiene, mucho más importante, un pedido para saltearse la ley de Responsabilidad Fiscal. El artículo 45 del Presupuesto dice que hay que excluir las operaciones de crédito público de las limitaciones de la 7.314. Básicamente, no dejar más deuda de la que había cuando comenzó el Gobierno, cosa que el Ejecutivo dice es imposible que ocurra, de todas maneras.

Es decir, una de las claves de esto que ocurre es que el pedido es mucho mayor a los 320 millones de la versión más cercana al oficialismo.

Nivelar un poco las fuerzas en la Legislatura

Por otra parte, independientemente de quién tenga razón, si a partir de ahora tenemos una nueva Legislatura, es más sano para el funcionamiento legislativo que haya otro tipo de paridad. Hemos asistido a miles de quejas de la oposición de que sus proyectos no se tratan. Cornejo ha dicho en este programa, palabras más o menos, que algunos proyectos de la oposición no los tocan porque son malos. Acá vienen dirigentes a decir que se acumulan ideas y pedidos de informe que al final terminan en la nada. No suena un panorama al que no le vaya a servir, a hacer bien, nivelar un poco las fuerzas.

Pero Cornejo podría decir, y tiene razón, “ese poder lo ganamos”. Esa mayoría la trabajamos y la obtuvimos democráticamente en las urnas. Lo que nos lleva a otro -enorme- hito de toda esta historia. Y es lo que pasó el año pasado con el cierre de listas.

Muchos se van a acordar: Petri negoció hasta el final qué lugares le quedaban a él para la Legislatura. Cuánto sí, cuántos no, tensión para repartir, y se llevó una buena tajada: la bancada que hoy mismo tiene y que usó contra el Gobierno ayer. Pero después de hacer eso, de la noche a la mañana, en pleno cierre, anunció que se cambiaba de partido. Que se iba a La Libertad Avanza.

En la UCR se sintieron sanguinariamente traicionados. Traicionados por no decir otra palabra. Algunos aseguran que ni Petri sabía que Karina le iba a pedir eso repentinamente. Pero fue tan desprolija la jugada, que uno de los pedidos a Casa Rosada para este cierre de listas es “no repetir la gran agosto del ‘25”, así literal. Esa situación es la que hoy arma, construye, el problema en el que está el Gobierno.

Así quedaría la Legislatura si se constituye el quiebre. Así hay que pensar este órgano clave de la política local a partir de ahora. Un momento de debilidad inesperado para el cornejismo, en un momento muy sensible de la preelección. Aunque no se rompa formalmente, en torno a la confianza ya no hay vuelta atrás.

Son las claves más reales de lo que está pasando. Así está la dirigencia mendocina si se la ve de cerca: en carne viva.

Bah, la dirigencia mendocina tal vez es excesivo. Así está el oficialismo, la interna. En el PJ creo que están descorchando champán. Su idea de que quebrando al radicalismo ellos pasan por el medio, ahora, se acerca mucho más a la realidad.