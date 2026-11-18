En una improvisada conferencia de prensa, Víctor Fayad salió a aclarar los cuestionamientos del petrismo y el PJ al Presupuesto 2027.

El funcionario destacó que el endeudamiento de U$S200 millones que prevé el Presupuesto 2027 es para lograr financiamiento blando y a largo plazo para que se pueda reconvertir el sector productivo, que hoy no encuentra esa oferta en los bancos locales.

Qué dice el Gobierno

Desde el ámbito legislativo sostienen que el petrismo accedió de primera mano a conocer en detalle el plan de transformación económica para obras puntuales y el acompañamiento a la producción. Y se puntualizó que lo se discute es solo una autorización para empezar a tramitar el financiamiento y que, una vez elaborado el plan, se enviará a la Legislatura para su debate y aprobación. Con eso, sostienen, "la duda quedaba saldada".

Para el oficialismo, entonces, el reparo no es técnico. Aseguraron que el sector de Petri "no quiere que el Gobierno trabaje en la reactivación de la economía porque busca que le vaya mal", en una Mendoza que ya mira hacia la carrera por la gobernación.

Las mismas fuentes señalaron que los 8 diputados del petrismo y los 8 del PJ son los únicos que pueden condicionar la mayoría de dos tercios, y que el resto de los legisladores estaba dispuesto a aprobar el proyecto.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, presentó el Presupuesto 2026 en la Legislatura hace algunas semanas. Todo estaba previsto para que se tratara este miércoles.

Lo que dicen los otros sectores

El petrismo, por su parte, sostuvo que no quiere un presupuesto deficitario ni más endeudamiento hacia el final de la gestión de Cornejo y que no avala la pauta de gastos tal como está. La ausencia de Griselda Petri, hermana de Luis y presidenta de la comisión, generó suspicacias el martes en la comisión de Diputados.

Desde el peronismo, el diputado Germán Gómez cuestionó la autorización para tomar deuda por U$S320 millones (U$S120 millones para obras energéticas, entre ellas los anillos eléctricos, y U$S200 millones para proyectos productivos) y el rollover de vencimientos de 2027, 2028 y 2029.

La ausencia de Griselda Petri en el tratamiento de comisión generó sorpresa. No salió el desapacho necesario para tratar este miércoles el Presupuesto 2027.

El PJ aclaró que su posición es propia y no subordinada al petrismo, aunque Gómez admitió que hubo conversaciones y coincidencias en no habilitar el proyecto tal como está.

Las negociaciones seguirán en los próximos días y el debate podría retomarse la semana próxima. Para Cornejo, el desafío no se limita a la oposición: también debe administrar las diferencias con un sector del propio espacio político que ya marca su posicionamiento a pocos meses de la campaña.