La mendocina Pamela Verasay puso la firma. Foto: X de Pamela Verasay

Para Verasay fue "un acto de responsabilidad"

La diputada radical mendocina contó después de la reunión: "Hoy en comisión firmamos el dictamen del Presupuesto General de la Nación para 2027. Aprobar el presupuesto es un acto de responsabilidad institucional que marca el rumbo del país".

También dijo: "Necesitamos cuentas claras, previsibilidad y un Estado ordenado para que Argentina pueda proyectar su desarrollo con seriedad".

Además del aporte de Verasay -quien ingresó a la comisión en reemplazo de su comprovinciano Lisandro Nieri y firmó sin disidencias-, acompañaron el despacho oficialista Daiana Fernández Molero y Fernando De Andreis (PRO), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, San Juan), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Elia Fernández (Independencia, Tucumán) y Eduardo Falcone (MID).

Para Mendoza, la negociación dejó un guiño concreto en el texto: la inclusión de una exención de impuestos para la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM).

En la vereda opuesta, evitaron acompañar al gobierno los representantes de Provincias Unidas -la cordobesa Carolina Basualdo y el jujeño Jorge Rizzotti- y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal). Por su parte, los 18 diputados de Unión por la Patria presentaron su propio dictamen de minoría.

Para garantizar el acompañamiento de los aliados y evitar un traspié parlamentario, el oficialismo accedió a modificar el borrador enviado originalmente por el Poder Ejecutivo. La diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (LLA) confirmó antes de la firma la eliminación de los artículos 36 al 41, los cuales desmantelaban el sistema de protección en discapacidad. “Para que el Presupuesto guardara coherencia con la media sanción de la ley de Fortalecimiento en Discapacidad era necesario suprimir esos artículos. Cumplimos con nuestra palabra”, sostuvo.

El mileísta Bertie Benegas Lynch preside la Comisión de Presupuesto de Diputados de la Nación. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

Desde el kirchnerismo, la economista Julia Strada cuestionó con dureza la ausencia del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase, durante el debate en comisión. Asimismo, calificó de "inconsistentes" las metas oficiales al recordar los desvíos de las proyecciones previas sobre inflación y actividad, y puso en duda el crecimiento del 4% estimado para el año próximo frente a pronósticos más moderados del mercado.

El despacho aprobado en comisión sostiene el equilibrio fiscal como eje central y proyecta las siguientes cifras macroeconómicas para el próximo ejercicio:

Gastos y recursos: Prevé gastos consolidados por $216 billones (+25,3%) e ingresos estimados en $219,3 billones (+26,2%), impulsados por la recaudación impositiva y los aportes a la seguridad social.

Inflación y dólar: El Ejecutivo proyecta una inflación anual del 21,3% y un tipo de cambio oficial de $1.847 para diciembre de 2027 (con un promedio anual de $1.728).