El tratamiento del Presupuesto 2027 de Mendoza quedó atravesado por la tensión política entre el gobernador Alfredo Cornejo y el sector que responde al diputado nacional Luis Petri. Al no salir el despacho de comisión en Diputados, el tratamiento de la pauta quedó pospuesto para la semana que viene y obligó al Gobierno a avanzar en conversaciones a contrarreloj.
El petrismo le marcó la cancha a Cornejo y frenó el avance del Presupuesto 2027 hasta nuevo aviso
El oficialismo no logró el despacho en Diputados y deberá negociar con el sector de Luis Petri y el PJ, que objetan la deuda de 320 millones de dólares y el rollover de vencimientos
En el Ejecutivo insisten en que los fondos irán a mejoras de infraestructura concreta y beneficios para el sector productivo. Y recalcaron por los detractores "son piantaproyectos".
Una relación tirante
El episodio parlamentario se produjo en un contexto de distanciamiento entre el gobernador Cornejo y el actual legislador nacional de La Libertad Avanza, que comienza a posicionarse en el escenario político provincial con la mirada puesta en la próxima carrera por la gobernación.
De acuerdo con fuentes del sector de Petri, “no quieren un presupuesto deficitario, ni endeudamiento”.
El peronismo tampoco acompañó el tratamiento para este miércoles. Y ahora, el Gobierno tiene por delante una serie de reuniones políticas para lograr la pauta de gastos para el próximo año.
Lo llamativo es que legisladores que integraron una lista conjunta con Cornejo -el frente oficialista Cambia Mendoza- ahora no avalan el rumbo económico. Otro dato que sorprendió fue la ausencia de Griselda Petri, hermana de Luis, quien integra la comisión de Presupuesto.
La comisión concretó su reunión este martes por la mañana y en ese marco patearon todo para la semana próxima.
“El petrismo no quiere un presupuesto deficitario”
El faltazo de Griselda generó suspicacias y el alineamiento con la oposición a no sacar el despacho para el tratamiento del Presupuesto, que se iba a producir este miércoles.
Voces de ese espacio dejaron en claro que “el petrismo no está de acuerdo con el endeudamiento, ya que está finalizando la gestión del gobernador Cornejo" y "menos un presupuesto deficitario”.
Si bien aclararon que la evaluación continúa y que en algún momento saldrá el consenso con el Presupuesto, recalcaron que “no avalan la pauta de gastos tal como está”.
El endeudamiento en el centro de los cuestionamientos
El diputado peronista Germán Gómez planteó reparos sobre la autorización para tomar deuda por U$S320 millones: U$S120 millones destinados a obras energéticas, entre ellas los anillos eléctricos, y otros U$S200 millones para proyectos productivos.
Para el legislador, el Gobierno debe ofrecer explicaciones más precisas sobre el destino, los plazos y el impacto de esos recursos. También advirtió que se trata de iniciativas cuya ejecución podría extenderse más allá de la actual gestión, por lo que consideró necesario discutir qué compromisos financieros quedarán para la próxima administración.
Gómez sostuvo que la Provincia debería evitar trasladar obligaciones a futuros gobiernos y reclamó mayor claridad sobre los resultados que se esperan obtener con el financiamiento solicitado.
La discusión por la deuda y el rollover
Otro de los puntos objetados por el peronismo es la autorización para refinanciar vencimientos de deuda correspondientes a los períodos 2027, 2028 y 2029.
Gómez cuestionó que el mecanismo de rollover alcance obligaciones de varios ejercicios y planteó que debería utilizarse para atender los vencimientos del año en curso, mejorar las condiciones de crédito y reducir el stock de deuda.
Negociaciones abiertas y un debate postergado
Desde el peronismo señalaron que su posición responde a una decisión propia y no a un acuerdo subordinado al sector de Petri. Gómez reconoció que existieron conversaciones entre los distintos espacios y que hubo coincidencias en no habilitar el tratamiento del proyecto tal como está redactado.
Las negociaciones continuarán durante los próximos días, con la posibilidad de retomar el debate la semana próxima.
Desde el Ejecutivo recalcaron sobre la importancia de mejorar la infraestructura y financiar al sector productivo en un momento delicado de la economía del país.
En pocas palabras
- Presupuesto 2027: el tratamiento en Mendoza se postergó por tensiones políticas entre Alfredo Cornejo y Luis Petri.
- Postura de Petri: el sector del diputado nacional se opone a un presupuesto deficitario y al endeudamiento.
- Negociaciones: el Gobierno busca acuerdos tras el rechazo del despacho de comisión y la ausencia de Griselda Petri.