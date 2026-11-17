Desde el petrismo dejaron entrever la incomodidad por la pauta de Presupuesto. Luis Petri junto a su hermana Griselda, diputada provincial.

De acuerdo con fuentes del sector de Petri, “no quieren un presupuesto deficitario, ni endeudamiento”.

El peronismo tampoco acompañó el tratamiento para este miércoles. Y ahora, el Gobierno tiene por delante una serie de reuniones políticas para lograr la pauta de gastos para el próximo año.

Lo llamativo es que legisladores que integraron una lista conjunta con Cornejo -el frente oficialista Cambia Mendoza- ahora no avalan el rumbo económico. Otro dato que sorprendió fue la ausencia de Griselda Petri, hermana de Luis, quien integra la comisión de Presupuesto.

La comisión concretó su reunión este martes por la mañana y en ese marco patearon todo para la semana próxima.

“El petrismo no quiere un presupuesto deficitario”

El faltazo de Griselda generó suspicacias y el alineamiento con la oposición a no sacar el despacho para el tratamiento del Presupuesto, que se iba a producir este miércoles.

Voces de ese espacio dejaron en claro que “el petrismo no está de acuerdo con el endeudamiento, ya que está finalizando la gestión del gobernador Cornejo" y "menos un presupuesto deficitario”.

Si bien aclararon que la evaluación continúa y que en algún momento saldrá el consenso con el Presupuesto, recalcaron que “no avalan la pauta de gastos tal como está”.

El endeudamiento en el centro de los cuestionamientos

El diputado peronista Germán Gómez planteó reparos sobre la autorización para tomar deuda por U$S320 millones: U$S120 millones destinados a obras energéticas, entre ellas los anillos eléctricos, y otros U$S200 millones para proyectos productivos.

Para el legislador, el Gobierno debe ofrecer explicaciones más precisas sobre el destino, los plazos y el impacto de esos recursos. También advirtió que se trata de iniciativas cuya ejecución podría extenderse más allá de la actual gestión, por lo que consideró necesario discutir qué compromisos financieros quedarán para la próxima administración.

Gómez sostuvo que la Provincia debería evitar trasladar obligaciones a futuros gobiernos y reclamó mayor claridad sobre los resultados que se esperan obtener con el financiamiento solicitado.

Germán Gómez, diputado del PJ, dio los argumentos por los que su partido se opone a la pauta de gastos del Gobierno.

La discusión por la deuda y el rollover

Otro de los puntos objetados por el peronismo es la autorización para refinanciar vencimientos de deuda correspondientes a los períodos 2027, 2028 y 2029.

Gómez cuestionó que el mecanismo de rollover alcance obligaciones de varios ejercicios y planteó que debería utilizarse para atender los vencimientos del año en curso, mejorar las condiciones de crédito y reducir el stock de deuda.

Negociaciones abiertas y un debate postergado

Desde el peronismo señalaron que su posición responde a una decisión propia y no a un acuerdo subordinado al sector de Petri. Gómez reconoció que existieron conversaciones entre los distintos espacios y que hubo coincidencias en no habilitar el tratamiento del proyecto tal como está redactado.

Las negociaciones continuarán durante los próximos días, con la posibilidad de retomar el debate la semana próxima.

Desde el Ejecutivo recalcaron sobre la importancia de mejorar la infraestructura y financiar al sector productivo en un momento delicado de la economía del país.