Luis Petri endureció su discurso contra Irán y redobló su respaldo a Javier Milei

Ahora tras el comunicado de Irán, Petri redobló su alineamiento con Milei y usó sus redes para afirmar: "No nos van a amedrentar, y menos si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina".

Pero además, como si estuviese enviando un mensaje por elevación a cierto sector de la política, Petri disparó: "Frente al terrorismo, no se puede ser neutral, porque la neutralidad es complicidad".

Y siguió: "Nuestras Fuerzas Armadas son fuerzas democráticas y de paz y la declaración de Irán no hace más que confirmar que con Milei estamos del lado de quienes defienden los valores de la vida y la libertad".

La senadora nacional Patricia Bullrich también se expidió respecto del comunicado de Irán.

En sintonía con esa postura, también la senadora nacional y líder del bloque libertario, Patricia Bullrich publicó:

"Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos. Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por 'exceder sus derechos', además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos".

Antecedentes y repercusiones de la Armada Argentina

La decisión de Irán alcanza específicamente a la Armada y la Fuerza Aérea, excluyendo al Ejército.

Esta escalada diplomática se enmarca en el acercamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel. A principios de noviembre, Irán también declaró organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea británicas, y calificó al servicio de inteligencia MI6 como "grupo hostil", respondiendo a lo que consideró "acciones hostiles" del Reino Unido.

Irán recuerda que Estados Unidos incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista en 2019, y la Unión Europea adoptó una medida similar en enero de 2026, tras la represión de protestas antigubernamentales. Las relaciones entre Argentina e Irán suman así otro capítulo de tensión, afectado por las diferencias en política internacional y las investigaciones sobre los atentados ocurridos en Buenos Aires.