El diputado nacional por Mendoza y ex ministro de Defensa, Luis Petri fue de los primeros en hacer público su respaldo a la política exterior de Javier Milei, apenas se conoció que Irán declaró a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas.
Luis Petri endureció su discurso contra Irán y redobló su respaldo a Javier Milei
El diputado nacional Luis Petri retrucó las amenazas de Irán y ratificó su apoyo a la política exterior de Milei: "frente al terrorismo no se puede ser neutral"
Este miércoles se conoció un comunicado de la diplomacia iraní, en donde se confirmaba que esa designación de las fuerzas militares argentinas se ampara en una ley que establece reciprocidad para países que apoyen la decisión de Estados Unidos de declarar terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Irán recordó que la administración de Milei ya había incluido a la Guardia Revolucionaria en su listado en marzo, vinculando a la organización con los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994.
Ahora tras el comunicado de Irán, Petri redobló su alineamiento con Milei y usó sus redes para afirmar: "No nos van a amedrentar, y menos si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina".
Pero además, como si estuviese enviando un mensaje por elevación a cierto sector de la política, Petri disparó: "Frente al terrorismo, no se puede ser neutral, porque la neutralidad es complicidad".
Y siguió: "Nuestras Fuerzas Armadas son fuerzas democráticas y de paz y la declaración de Irán no hace más que confirmar que con Milei estamos del lado de quienes defienden los valores de la vida y la libertad".
En sintonía con esa postura, también la senadora nacional y líder del bloque libertario, Patricia Bullrich publicó:
"Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos. Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por 'exceder sus derechos', además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos".
Antecedentes y repercusiones de la Armada Argentina
La decisión de Irán alcanza específicamente a la Armada y la Fuerza Aérea, excluyendo al Ejército.
Esta escalada diplomática se enmarca en el acercamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel. A principios de noviembre, Irán también declaró organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea británicas, y calificó al servicio de inteligencia MI6 como "grupo hostil", respondiendo a lo que consideró "acciones hostiles" del Reino Unido.
Irán recuerda que Estados Unidos incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista en 2019, y la Unión Europea adoptó una medida similar en enero de 2026, tras la represión de protestas antigubernamentales. Las relaciones entre Argentina e Irán suman así otro capítulo de tensión, afectado por las diferencias en política internacional y las investigaciones sobre los atentados ocurridos en Buenos Aires.
En pocas palabras
- Luis Petri: Ratificó su apoyo a Javier Milei contra Irán, afirmando que "frente al terrorismo no se puede ser neutral".
- Irán: Declaró terroristas a la Armada y Fuerza Aérea argentinas como reciprocidad por la acción de Milei contra la Guardia Revolucionaria.
- Postura argentina: El diputado Petri y la senadora Patricia Bullrich ratificaron el alineamiento con EE.UU. e Israel frente al terrorismo estatal.