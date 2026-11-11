Irán declaró terroristas a la Armada y Fuerza Aérea argentinas en respuesta a Milei

Un avión de la Fuerza Aérea Argentina.

Irán justifica su medida con ley de reciprocidad

Según un comunicado de la diplomacia iraní, la designación de las fuerzas militares argentinas se ampara en una ley que establece reciprocidad para países que apoyen la decisión de Estados Unidos de declarar terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Irán recordó que la administración de Milei ya había incluido a la Guardia Revolucionaria en su listado en marzo, vinculando a la organización con los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994.

Antecedentes y repercusiones de la Armada Argentina

La decisión de Irán alcanza específicamente a la Armada y la Fuerza Aérea, excluyendo al Ejército.

Esta escalada diplomática se enmarca en el acercamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel. A principios de noviembre, Irán también declaró organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea británicas, y calificó al servicio de inteligencia MI6 como "grupo hostil", respondiendo a lo que consideró "acciones hostiles" del Reino Unido.

Irán recuerda que Estados Unidos incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista en 2019, y la Unión Europea adoptó una medida similar en enero de 2026, tras la represión de protestas antigubernamentales. Las relaciones entre Argentina e Irán suman así otro capítulo de tensión, afectado por las diferencias en política internacional y las investigaciones sobre los atentados ocurridos en Buenos Aires.

La respuesta de Patricia Bullrich tras la declaración de Irán

A través de su red social X, la senadora Patricia Bullrich aseguró:

"Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos. Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por 'exceder sus derechos', además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos".