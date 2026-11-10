La Cámara de Diputados aprobó el reemplazo de Janina Ortiz y este miércoles asume su banca

También se incorporó el certificado de defunción de José Pedro Caviglia, quien ocupaba el lugar siguiente en el orden de suplentes de aquella lista electoral.

Con esos elementos, la comisión declaró la validez del acta de la Junta Electoral provincial correspondiente a los comicios de 2023 y avaló por unanimidad que Castillo pueda prestar juramento.

La nueva diputada asumirá este miércoles

Antes de la sesión, la comisión recibirá a Castillo en el Salón Rojo de la Legislatura. Luego, la futura diputada prestará el juramento de rigor ante sus pares y quedará formalmente incorporada a la Cámara.

De esta manera, se completará la cobertura de la banca que dejó Ortiz, en un proceso que se resolvió siguiendo el orden de suplencias de la lista con la que La Unión Mendocina compitió en las elecciones de 2023.