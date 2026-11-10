La Legislatura de Mendoza completó este martes el trámite para habilitar el ingreso de la reemplazante de la diputada destituida Janina Ortiz a la Cámara de Diputados. La Comisión de Derechos y Garantías emitió dictamen favorable por unanimidad y la nueva legisladora jurará este miércoles, durante la sesión del cuerpo.
La Cámara de Diputados aprobó el reemplazo de Janina Ortiz y este miércoles asume su banca
Se trata de María Belén Castillo, una diputada del PRO. La Comisión de Derechos y Garantías aprobó la documentación para su ingreso
Castillo ocupará la banca que quedó vacante tras la destitución de Ortiz, quien fue apartada de su cargo luego de una condena por corrupción. Su mandato se extenderá hasta fines de 2027.
Derechos y Garantías aprobó su ingreso
La comisión, que preside el diputado justicialista Julio Villafañe, analizó los antecedentes y la documentación correspondiente para validar la incorporación de Castillo. Entre los elementos incorporados al expediente figuran la nómina de candidatos de La Unión Mendocina en las elecciones generales de 2023, el DNI de la futura diputada y los certificados que acreditan que no registra antecedentes penales ni figura en los registros de inhibidos, concursados o deudores alimentarios.
También se incorporó el certificado de defunción de José Pedro Caviglia, quien ocupaba el lugar siguiente en el orden de suplentes de aquella lista electoral.
Con esos elementos, la comisión declaró la validez del acta de la Junta Electoral provincial correspondiente a los comicios de 2023 y avaló por unanimidad que Castillo pueda prestar juramento.
La nueva diputada asumirá este miércoles
Antes de la sesión, la comisión recibirá a Castillo en el Salón Rojo de la Legislatura. Luego, la futura diputada prestará el juramento de rigor ante sus pares y quedará formalmente incorporada a la Cámara.
De esta manera, se completará la cobertura de la banca que dejó Ortiz, en un proceso que se resolvió siguiendo el orden de suplencias de la lista con la que La Unión Mendocina compitió en las elecciones de 2023.
En pocas palabras
- Reemplazo de una diputada: la Cámara Baja aprobó el ingreso de María Belén Castillo para reemplazar a Janina Ortiz.
- Dictamen favorable: la comisión de Derechos y Garantías aprobó por unanimidad la documentación para su incorporación.
- Juramento próximo: la nueva legisladora jurará este miércoles para ocupar la banca vacante hasta fines de 2027.