Así se desplomó el mundo de Janina Ortiz en 15 días

La doble caída de Janina Ortiz se consumó en 15 días. Antes, durante años, se defendió repartiendo acusaciones a diestra y siniestra y responsabilizando a todos por sus males: a la política, a la Justicia, al Gobierno de Alfredo Cornejo y a la prensa. En varios frentes: la Legislatura, el Polo Judicial...

Semejante estrategia pseudodefensiva se derrumbó como un castillo de naipes. Corrijo: la propia Janina Ortiz la hizo añicos cuando, acorralada por el caudal de pruebas incriminatorias en el caso de las cooperativas truchas, bajó la guardia y se declaró culpable en un juicio abreviado a cambio de no ser condenada a la cárcel.

El pacto judicial con la Fiscalía de Delitos Económicos para zafar de la prisión incluía la futura pérdida de la banca de diputada provincial que ganó en 2023 y le duró apenas unos meses, cuando en marzo de 2024 fue suspendida por la Cámara de Diputados.

Con todos los bríos se había defendido Janina Ortiz frente a las cámaras y contra los colegas, especialmente los oficialistas.

Janina Ortiz en la Legislatura, cuando se defendía repartiendo acusaciones a diestra y siniestra. Al fin de cuentas, se declaró culpable y fue condenada y destituida por unanimidad de la banca de diputada.

Luego, desapareció como por arte de magia. Dejó de hablar y de opinar. Hasta que el martes 20 de octubre volvió a escena, aunque en una versión light y cuasi enigmática.

Para ser condenada llegó al Polo Judicial de la mano del esposo, Daniel Orozco. De negro de pies a cabeza. El cabello recogido. Y anteojos negros. Y en silencio absoluto.

Cuando Orozco leyó una proclama a la salida del Polo Judicial, Janina Ortiz eligió ubicarse a espaldas del esposo.

Por escrito le contestó a la Cámara de Diputados que no se presentaría el lunes 2 de este mes para ejercer el derecho de defensa frente a la expulsión inminente, cantada y previsible de este miércoles.

En el mismo documento revalidó el reclamo de que la Cámara de Diputados le pague los 30 sueldos que -jura- le corresponden porque, mientras estaba suspendida, la presunción de inocencia le cabía como a cualquier ciudadano bajo proceso pero sin condena.

La caída de Janina Ortiz fue estruendosa, inevitable y previsible para todos. Menos para ella.