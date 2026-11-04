La derrota de Trump golpea a Milei: el oficialismo deberá poner las barbas en remojo

Si hay algo que pueden rescatar las autoridades locales es que Trump mantiene atribuciones en política exterior y comercial, y existe un interés genuino de empresas norteamericanas de invertir en Argentina en sectores relacionados principalmente con los recursos naturales y tecnológicos.

En cuanto a los mercados, se podría evaluar por ahora que el gobierno argentino la está sacando barata, ya que el impacto en los activos emergentes no está resultando negativo, los bonos han rebotado y el riesgo país está con tendencia a la baja.

Beautiful morning!!! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026

Cristina Kirchner también está dando señales: "beautiful morning", posteó aprovechando que está estudiando inglés. Pero el mensaje es más que una ironía a lo Francella. El perfil político que últimamente ha vuelto a subir la ex presidenta entrañaría una percepción de que se va edificando un escenario complejo para las pretensiones electorales del Gobierno.

Las últimas medidas de alivio para las pequeñas y medianas empresas anunciadas por Toto Caputo dan cuenta de una realidad crítica para diversos sectores de la actividad económica. De no continuar atendiendo las demandas crecientes, el oficialismo debería ir poniendo las barbas en remojo.