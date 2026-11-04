"¿Y ahora qué hacemos?", se estarán preguntando en el entorno de Milei. Por las dudas, y ante la proyección de las encuestas que daban favoritos a los demócratas, empezaron a abrir el paraguas de antemano. El vocero presidencial dijo en la previa de la votación que el alineamiento del gobierno argentino responde a una alianza estratégica con los EE.UU., independientemente de quiénes sean sus autoridades. Por su parte, con los resultados puestos, el propio Trump aclaró que él no iba en la boleta, dando una pirueta en el aire respecto de la arenga que hacía a los votantes durante toda la campaña.
La derrota de Trump golpea a Milei: el oficialismo deberá poner las barbas en remojo
A Trump se le fue la mano con la crispación en la política doméstica, como en la guerra con Irán, o en el protagonismo errático que tuvo en el conflicto bélico de Rusia
Entre tantas otras cuestiones, a Trump se le fue la mano con la crispación en la política doméstica, como en la guerra con Irán, o en el protagonismo errático que tuvo en el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, y en casos como el de Venezuela. El destrato del que hizo gala la Casa Blanca con la inmigración también forma parte de las facturas que le están cobrando a Trump en las elecciones de medio término. Y el factor definitorio que hizo popular Bill Clinton: "It's the economy, stupid".
La drástica derrota en ambas cámaras es determinante para el futuro político de Donald Trump y condicionante de los dos años que le restan de mandato. El panorama político estadounidense impregna de incertidumbre al gobierno libertario ante el proceso electoral que se avecina, atento a que la Casa Blanca estará más cercada para brindar un apoyo contante y sonante a la pretendida reelección de Javier Milei. Igualmente, muchos interrogantes tendrán respuesta con la evolución de los acontecimientos.
Si hay algo que pueden rescatar las autoridades locales es que Trump mantiene atribuciones en política exterior y comercial, y existe un interés genuino de empresas norteamericanas de invertir en Argentina en sectores relacionados principalmente con los recursos naturales y tecnológicos.
En cuanto a los mercados, se podría evaluar por ahora que el gobierno argentino la está sacando barata, ya que el impacto en los activos emergentes no está resultando negativo, los bonos han rebotado y el riesgo país está con tendencia a la baja.
Cristina Kirchner también está dando señales: "beautiful morning", posteó aprovechando que está estudiando inglés. Pero el mensaje es más que una ironía a lo Francella. El perfil político que últimamente ha vuelto a subir la ex presidenta entrañaría una percepción de que se va edificando un escenario complejo para las pretensiones electorales del Gobierno.
Las últimas medidas de alivio para las pequeñas y medianas empresas anunciadas por Toto Caputo dan cuenta de una realidad crítica para diversos sectores de la actividad económica. De no continuar atendiendo las demandas crecientes, el oficialismo debería ir poniendo las barbas en remojo.
En pocas palabras
- Derrota de Trump: El resultado electoral en EE.UU. genera incertidumbre en el gobierno argentino de Javier Milei.
- Relación bilateral: La Casa Blanca podría estar más cerrada para apoyar la reelección de Milei.
- Mercados y empresas: Se evalúa el impacto económico y el interés de empresas norteamericanas en invertir en Argentina.