La derrota electoral de Trump se sintió en bonos y acciones argentinas y llevó el riesgo país a 834 puntos

En otros mercados los resultados fueron distintos. El FTSE 100 de Londres avanzó 1,96%, mientras que el CAC de Francia lo hizo 2,14% y el DAX en Alemania 1,89%. En tanto, el IBEX de Madrid subió 3,28% y la Bolsa de Milán en Italia mejora 2,38%. En Asia, Shanghai cerró con alza de 2,16%, Hong Kong avanzó 1,67% y el Kospi de Corea mejoró 0,62%.

El riesgo país volvió a subir.

Riesgo país, sin techo

Ubicándose inicialmente en 830 puntos, el riesgo país argentino siguió en ascenso durante buena parte de la rueda. Incluso llegó a tocar los 850 puntos para luego ceder sobre el final de la jornada y mantenerse en 834 pb.

Según el sitio especializado Bloomberg, ese registro es más del doble que había dado en julio el indicador medido por JP Morgan. Fue entonces cuando llegó a tocar 403 puntos.

"Durante 2025 aumentó la incertidumbre con la guerra comercial. Es menos movimientos de capitales, menos financiamiento de la demanda y menos crecimiento. Hasta la guerra de Irán, a Argentina le entraban inversiones. Después salieron los ahorros de argentinos y extranjeros, desfinanciando la demanda interna y caímos en recesión", analizó Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso.

Respecto al índice, Abram consideró que tal situación "le pega más a los países cuanto más riesgo tienen; porque al aumentar el riesgo mundial los inversores sacan su plata de los que son más riesgosos".

Caída del petróleo, acciones y bonos y la gestión Trump

En el plano internacional, el petróleo sigue en baja y está a punto de perforar los US$100 por barril de Brent. Frente a ese movimiento, tanto las bolsas europeas como las asiáticas operaron en alza, a diferencia de lo que pasó en Argentina.

Al margen del sacudón para las acciones de las principales petroleras y energéticas del país que cotizan en Wall Street, también los bonos soberanos acusaron el impacto. Y de hecho, para el sitio especializado Bloomberg fueron los únicos en rojo frente al avance de los papeles de deuda de Brasil y México (subieron 0,50% en promedio.

Por caso, el bono GD29 retrocedió 0,33%, mientras que el GD30 duplicó esa caída (-0,73%). Otras emisiones oscilaron entre -0,49% y -0,66%.

"La suba del petróleo hizo aumentar otra vez el riesgo internacional. Además, incrementó los índices de precios y llevó a la Fed a subir las tasas. Otro shock externo para Argentina. La verdad, la gestión de Trump fue negativa para Argentina, excepto por el aval de USD 20.000 millones de Bessent que frenó la corrida preelectoral", completó Abram.