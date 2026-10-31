Caída de ventas: 76% de las pymes de Valle de Uco frenaron inversiones, reveló un sondeo

El freno en las inversiones pyme responde principalmente a dos factores estructurales que la gremial empresaria pone en relieve. Por un lado, un financiamiento sumamente caro, oneroso y escaso, que algunas pocas usaron para subsistir.

La Cámara de Industria, Agricultura y Comercio de Tupungato realizó la encuesta que refleja la crisis de las pymes de la región. Fotos: Totti Ríos/Diario UNO

Factores críticos de las pymes: créditos para deudas y sin capital propio

Así, 65% de los consultados no recurrió al crédito el último año. Entre los que sí, no lo destinaron a crecer o a comprar capital de trabajo, sino a refinanciar deudas acumuladas o cubrir costos operativos diarios.

Por otro lado, aparece el condicionante del capital propio. Gran parte de los empresarios mantiene la pauta histórica de encarar sus proyectos mediante recursos generados por la propia actividad, pero la caída de ventas lo limitó.

Esa parálisis impacta directamente en el empleo: las inversiones postergadas permitiría generar alrededor de 530 puestos de trabajo directos en el conjunto de empresas, de los cuales unos 400 corresponderían específicamente al Valle de Uco.

Pero a la vez, hubo decisiones más dramáticas, como el ajuste. De hecho, un 30% de las respuestas admitieron haber recurrido a los despidos.

A la par, la cadena de pagos muestra signos de tirantez, con 50% de las firmas que sufren demoras en sus vencimientos, principalmente en compromisos impositivos y pagos a proveedores.

Expectativas desde Valle de Uco para 2027

El desplome de la actividad no discrimina rubros. La caída en las ventas golpeó al 82% de las pymes agroindustriales, y un porcentaje similar de las vinculadas al turismo y comercio.

Asimismo, la escala de las estructuras evidencia una marcada vulnerabilidad en las unidades más pequeñas:

Entre las firmas con menos de cinco empleados , el 85% sufrió retrocesos en su facturación (frente al 50% en aquellas con más de 50 colaboradores).

En este escenario crítico, 1 de cada 3 comercios y empresas (34%) debió reducir su nómina de personal.

De cara al 2027, la prudencia se impone. Sólo 40% proyecta una mejora real en las ventas, contra 51% registrado en 2025 y al 72% de 2024. A su vez, 36% considera que es un buen momento para encarar inversiones, y 37% cree que sí lo es.

Mientras tanto ¿cuál es la estrategia de supervivencia? Según la encuesta, se imponen al menos tres:

Un 67% implementa acciones defensivas como la reducción estricta de costos o la resignación de rentabilidad.

Un 62% intenta buscar nuevos mercados , reconvertir procesos o incorporar tecnología.

En materia laboral, el 65% debe capacitar internamente a sus colaboradores por la escasez de perfiles idóneos.