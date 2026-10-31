El Valle de Uco atraviesa un escenario de contracción, a partir de la caída de ventas durante el tercer trimestre. Así lo dice una encuesta a 112 pymes, la mayoría de las cuales postergó decisiones de inversión que incluían crear 500 empleos.
Caída de ventas: 76% de las pymes de Valle de Uco frenaron inversiones, reveló un sondeo
Una de cada 3 pymes consultadas asegura que debieron despedir trabajadores por la caída de ventas. Moderada expectativa en el Valle de Uco para 2027
El estudio pone sobre la mesa datos contundentes: el 76% de los establecimientos registró una caída de ventas entre julio y septiembre, mientras que el 64% mantiene al menos un proyecto de inversión completamente frenado.
Así lo refleja el informe “Clima de Inversión y Expectativas Empresariales 2026”, elaborado por la Cámara de Agricultura Industria y Turismo de Tupungato (CIAT), entre septiembre y octubre.
El freno en las inversiones pyme responde principalmente a dos factores estructurales que la gremial empresaria pone en relieve. Por un lado, un financiamiento sumamente caro, oneroso y escaso, que algunas pocas usaron para subsistir.
Factores críticos de las pymes: créditos para deudas y sin capital propio
Así, 65% de los consultados no recurrió al crédito el último año. Entre los que sí, no lo destinaron a crecer o a comprar capital de trabajo, sino a refinanciar deudas acumuladas o cubrir costos operativos diarios.
Por otro lado, aparece el condicionante del capital propio. Gran parte de los empresarios mantiene la pauta histórica de encarar sus proyectos mediante recursos generados por la propia actividad, pero la caída de ventas lo limitó.
Esa parálisis impacta directamente en el empleo: las inversiones postergadas permitiría generar alrededor de 530 puestos de trabajo directos en el conjunto de empresas, de los cuales unos 400 corresponderían específicamente al Valle de Uco.
Pero a la vez, hubo decisiones más dramáticas, como el ajuste. De hecho, un 30% de las respuestas admitieron haber recurrido a los despidos.
A la par, la cadena de pagos muestra signos de tirantez, con 50% de las firmas que sufren demoras en sus vencimientos, principalmente en compromisos impositivos y pagos a proveedores.
Expectativas desde Valle de Uco para 2027
El desplome de la actividad no discrimina rubros. La caída en las ventas golpeó al 82% de las pymes agroindustriales, y un porcentaje similar de las vinculadas al turismo y comercio.
Asimismo, la escala de las estructuras evidencia una marcada vulnerabilidad en las unidades más pequeñas:
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Entre las firmas con menos de cinco empleados, el 85% sufrió retrocesos en su facturación (frente al 50% en aquellas con más de 50 colaboradores).
En este escenario crítico, 1 de cada 3 comercios y empresas (34%) debió reducir su nómina de personal.
De cara al 2027, la prudencia se impone. Sólo 40% proyecta una mejora real en las ventas, contra 51% registrado en 2025 y al 72% de 2024. A su vez, 36% considera que es un buen momento para encarar inversiones, y 37% cree que sí lo es.
Mientras tanto ¿cuál es la estrategia de supervivencia? Según la encuesta, se imponen al menos tres:
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Un 67% implementa acciones defensivas como la reducción estricta de costos o la resignación de rentabilidad.
Un 62% intenta buscar nuevos mercados, reconvertir procesos o incorporar tecnología.
En materia laboral, el 65% debe capacitar internamente a sus colaboradores por la escasez de perfiles idóneos.
En pocas palabras
- Freno de inversiones: el 76% de las pymes de Valle de Uco postergó inversiones por caída de ventas en el tercer trimestre.
- Factores críticos: el financiamiento caro y escaso, y la caída de ventas limitan el capital propio para proyectos.
- Expectativas 2027: sólo el 40% proyecta una mejora real en ventas, y 3 de cada 10 ve buen momento para invertir.