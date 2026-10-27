El empleo formal lleva 14 meses de caída y Mendoza figura entre las provincias más afectadas

El empleo formal en la Argentina acumuló en julio su decimocuarto mes seguido de caída y sumó 370.000 puestos laborales perdidos desde fines de 2023. Mendoza figuró en el podio nacional de las bajas mensuales más marcadas junto con Santa Cruz y Corrientes, reveló un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
De acuerdo con el relevamiento técnico difundido por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet, el retroceso general consolidó el piso del mercado laboral registrado en 9,93 millones de personas con cobertura social, arrastrado casi con exclusividad por el segmento de las empresas privadas.
Fuerte retroceso del empleo formal en las empresas privadas
En el ámbito corporativo privado, el empleo registrado retrocedió en 12.700 puestos durante el mes de análisis (-0,2%), lo que dejó a la plantilla global en 6,1 millones de trabajadores. Desde noviembre de 2023, la destrucción acumulada en el sector privado ascendió a 266.000 puestos de trabajo, lo que equivale a un desplome del 4,2%.
A raíz de este declive continuado, el informe puntualizó que la masa salarial registrada del sector privado retornó a niveles similares a los de mayo de 2014, configurando un período de más de diez años sin crecimiento neto de puestos de trabajo.
El relevamiento expuso un marcado desacople económico: el nivel de actividad general experimentó un avance acumulado del 2,2% desde fines de 2023; en cambio, la ocupación registrada privada se contrajo más de cuatro puntos porcentuales.
Radiografía de la crisis del empleo formal en Mendoza y el país
En el plano geográfico, la contracción del trabajo formal impactó en 17 provincias argentinas. Mendoza integró el grupo más afectado del mes con un descenso del 0,7%, registro idéntico al de Corrientes y apenas superado por Santa Cruz (-0,9%).
En contrapartida, únicamente Neuquén (+8,9%) y Río Negro (+3,5%) lograron exhibir planteles de asalariados registrados superiores a los de 2023, traccionadas por las inversiones energéticas en Vaca Muerta. Por volumen absoluto, Buenos Aires explicó dos tercios del total de las bajas registradas a nivel nacional.
Respecto a las ramas de actividad económica, ocho de los 13 sectores privados achicaron sus nóminas laborales. La Construcción lideró las bajas relativas con un retroceso de 0,6%, al tiempo que Comercio e Industria explicaron la mayor cantidad de despidos directos.
Impacto en salarios: el haber mínimo y el empleo formal
La erosión del empleo formal coincidió con el deterioro histórico del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que se ubicó en $383.800 nominales en septiembre y se mantuvo estancado en términos reales.
En la comparación con noviembre de 2023, el haber mínimo real arrastra un desplome del 40,8%, situándose en valores inferiores a los registrados durante el colapso socioeconómico de 2001 y representando apenas un tercio de su valor máximo de 2011.
En contraposición, la remuneración promedio del sector privado registrado anotó una leve mejora real del 1,3% en agosto, marcando un salario medio de $2.303.686 nominales, una cifra marginalmente superior al registro previo al cambio de ciclo económico que encara el gobierno nacional.
En pocas palabras
- Empleo formal: acumuló 370.000 puestos menos desde 2023 en Argentina.
- Mendoza: figuró entre las tres provincias con mayor retroceso mensual.
- Sector privado: concentra la mayor parte de la caída, con 266.000 puestos perdidos.