El empleo formal lleva 14 meses de caída y Mendoza figura entre las provincias más afectadas

La industria es uno de los sectores más afectados con el empleo formal.

A raíz de este declive continuado, el informe puntualizó que la masa salarial registrada del sector privado retornó a niveles similares a los de mayo de 2014, configurando un período de más de diez años sin crecimiento neto de puestos de trabajo.

El relevamiento expuso un marcado desacople económico: el nivel de actividad general experimentó un avance acumulado del 2,2% desde fines de 2023; en cambio, la ocupación registrada privada se contrajo más de cuatro puntos porcentuales.

Radiografía de la crisis del empleo formal en Mendoza y el país

En el plano geográfico, la contracción del trabajo formal impactó en 17 provincias argentinas. Mendoza integró el grupo más afectado del mes con un descenso del 0,7%, registro idéntico al de Corrientes y apenas superado por Santa Cruz (-0,9%).

En contrapartida, únicamente Neuquén (+8,9%) y Río Negro (+3,5%) lograron exhibir planteles de asalariados registrados superiores a los de 2023, traccionadas por las inversiones energéticas en Vaca Muerta. Por volumen absoluto, Buenos Aires explicó dos tercios del total de las bajas registradas a nivel nacional.

El gráfico muestra las variaciones diferenciadas por provincia.

Respecto a las ramas de actividad económica, ocho de los 13 sectores privados achicaron sus nóminas laborales. La Construcción lideró las bajas relativas con un retroceso de 0,6%, al tiempo que Comercio e Industria explicaron la mayor cantidad de despidos directos.

Impacto en salarios: el haber mínimo y el empleo formal

La erosión del empleo formal coincidió con el deterioro histórico del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que se ubicó en $383.800 nominales en septiembre y se mantuvo estancado en términos reales.

En la comparación con noviembre de 2023, el haber mínimo real arrastra un desplome del 40,8%, situándose en valores inferiores a los registrados durante el colapso socioeconómico de 2001 y representando apenas un tercio de su valor máximo de 2011.

En contraposición, la remuneración promedio del sector privado registrado anotó una leve mejora real del 1,3% en agosto, marcando un salario medio de $2.303.686 nominales, una cifra marginalmente superior al registro previo al cambio de ciclo económico que encara el gobierno nacional.