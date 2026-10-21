Minería: Trabajadores y proveedores locales son la prioridad del nuevo CEO de PSJ Cobre Mendocino

Minería: trabajo para mendocinos

Una mina de cobre necesita personal en dos momentos: durante la obra, cuando se construye la planta y la infraestructura, y después, cuando empieza a producir. El primer eje de Avecilla apunta a que buena parte de esos puestos queden en manos de trabajadores de Uspallata, de Las Heras y del resto de Mendoza.

La provincia arranca con una desventaja. Durante casi 20 años no hubo grandes minas en Mendoza, y los mendocinos que se dedicaron a la actividad tuvieron que hacer su carrera en otras provincias o en otros países, como el propio Avecilla. Por eso la capacitación de trabajadores locales es una de las cuestiones en que PSJ ha puesto el foco desde que se consiguió la DIA.

A través de Linkedin el nuevo CEO de PSJ definió tres puntos claves para su gestión.

Empresas de la provincia

Una mina compra de todo: transporte, comida, combustible, mantenimiento de equipos, ropa de trabajo, servicios de construcción. Con el foco en priorizar a los proveedores mendocinos, ese movimiento económico puede llegar a comercios, talleres y pymes de toda la provincia, incluso a muchas que no tienen relación directa con la minería.

La etapa que empieza ahora es la indicada para eso. Mientras se definen la ingeniería y las contrataciones, las empresas locales tienen la oportunidad de prepararse y sumarse a la cadena de abastecimiento de la primera mina de cobre de Mendoza.

Diálogo con los vecinos

El tercer eje apunta a profundizar una relación con la comunidad que PSJ viene construyendo desde hace años. El cuidado del agua y del ambiente es una prioridad para los mendocinos, y Avecilla lo puso en el centro de su objetivo: demostrar que la minería bien hecha puede cuidar el ambiente y generar desarrollo.

Desde mucho antes de obtener la aprobación ambiental, PSJ y su equipo de relacionamiento comunitario tienen presencia y trabajo permanente en terreno, en contacto directo con los vecinos de Uspallata. A ese trabajo ahora se suman instancias para que la comunidad participe en el control del proyecto.

Una de ellas es la Unidad de Gestión Ambiental, prevista en la propia declaración de impacto ambiental, que funciona como un ámbito técnico de consulta y auditoría integrado por distintos organismos e instituciones.

Marcelo Avecilla manifestó sus ejes para que el desarrollo del proyecto de Minería en Uspallata termine por aportar a la economía y al desarrollo de los mendocinos.

La otra es un programa comunitario participativo enfocado en el agua. PSJ va a abrir una convocatoria a los vecinos, con capacitación previa, para que aprendan a tomar muestras, analizar resultados y acompañar los monitoreos.

Con el compromiso de un diálogo abierto, el nuevo CEO le da continuidad a ese trabajo en la etapa que viene, cuando los vecinos van a poder seguir de cerca cómo avanza el proyecto, desde la organización del tránsito sobre la ruta a Chile hasta la llegada de trabajadores a la localidad.

Cuándo se va a poder medir

PSJ ya tiene la aprobación ambiental y está en la etapa de estudios e ingeniería de detalle que van antes de la construcción. Es el momento en que la empresa decide cómo contrata, a quién le compra y con cuánta gente va a trabajar. La compañía proyecta producir 75.000 toneladas de cobre por temporada en sus primeros años, con una inversión cercana a los US$800 millones.

La conducción del proyecto también quedó en manos mendocinas: Fabián Gregorio, quien impulsó PSJ durante todo el trámite ambiental, pasa a ser presidente de la empresa, y Avecilla queda a cargo de la gestión diaria.

Con trabajo local, proveedores de la provincia y diálogo abierto como ejes, el nuevo CEO toma la posta de un camino que PSJ ya recorre en Uspallata y lo proyecta hacia la construcción de la primera mina de cobre de Mendoza, con los mendocinos en el centro del desarrollo.