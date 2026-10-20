PSJ Cobre Mendocino anunció un cambio en su conducción ejecutiva con la incorporación de Marcelo Avecilla como nuevo CEO. El ejecutivo, nacido en Mendoza y con más de 20 años de trayectoria en la industria minera internacional, regresará a la provincia para liderar el desarrollo del proyecto de cobre ubicado en Uspallata, Las Heras.
Minería: Marcelo Avecilla es el nuevo CEO de PSJ Cobre Mendocino
Marcelo Avecilla asumirá la conducción del proyecto PSJ Cobre Mendocino en Uspallata. Fabián Gregorio seguirá como presidente minera San Jorge
El movimiento no implica la salida de Fabián Gregorio de la compañía. El directivo dejará el cargo de Chief Executive Officer para concentrarse en la presidencia de minera San Jorge, desde donde continuará a cargo de la conducción estratégica y el relacionamiento institucional del proyecto.
La designación se produce en momentos clave, previos a la construcción de la mina, la ingeniería y la planificación de las próximas fases de desarrollo.
Quién es Marcelo Avecilla, el nuevo CEO de PSJ Cobre Mendocino
Avecilla desarrolló buena parte de su carrera en Australia, donde ocupó posiciones ejecutivas en compañías mineras como Mineral Resources, Fortescue Metals Group y BHP.
Entre sus antecedentes se destaca su paso por Mt. Marion, operación de Mineral Resources en Australia, donde se desempeñó como gerente general y tuvo a su cargo la gestión integral de la mina, además de liderar un proyecto de expansión.
Previamente, fue gerente general de Christmas Creek, una operación de Fortescue Metals Group dedicada a la extracción de mineral de hierro. En ese puesto tuvo responsabilidades sobre una producción anual de aproximadamente 52 millones de toneladas y participó en proyectos de desarrollo y puesta en marcha de operaciones mineras.
Su formación académica incluye estudios de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Mendoza, un posgrado en Gestión de Activos de la Universidad Austral y una especialización en Gestión de Minerales y Energía de la University of Western Australia.
Qué cambia en la conducción de PSJ Cobre Mendocino
Con la llegada de Avecilla, PSJ busca fortalecer su estructura para avanzar en las etapas técnicas previas a la construcción de la mina. Según informó la empresa, la experiencia del nuevo CEO en operaciones de gran escala y proyectos de expansión será parte de la conducción de ese proceso.
Gregorio, por su parte, continuará en la presidencia de la compañía.
PSJ Cobre Mendocino ya relevó 2.000 perfiles laborales en Uspallata
Mientras avanza con los estudios previos a la construcción de la mina, PSJ Cobre Mendocino trabaja en la preparación de mano de obra y proveedores locales. La empresa ya relevó más de 2.000 perfiles laborales en Uspallata para identificar los oficios, las profesiones y las habilidades disponibles en la zona.
Ese relevamiento permitió incorporar a cerca de 22 vecinos en tareas de apoyo durante la campaña de perforación, entre ellas higiene y seguridad, campamentismo, control de ingreso y asistencia a los equipos de perforación. Además, la compañía entrevistó a más de 60 actores locales para desarrollar una red de proveedores y emprendedores.
En pocas palabras
- Cambio Directivo: Marcelo Avecilla asume como CEO de PSJ Cobre Mendocino.
- Transición Ejecutiva: Fabián Gregorio se enfocará en la presidencia de minera San Jorge.
- Foco Estratégico: Avecilla liderará el desarrollo del proyecto de cobre en Uspallata.