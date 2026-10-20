Minería: Marcelo Avecilla es el nuevo CEO de PSJ Cobre Mendocino

Fabián Gregorio seguirá vinculado al proyecto PSJ Cobre Mendocino, como presidente de la compañía minera.

Quién es Marcelo Avecilla, el nuevo CEO de PSJ Cobre Mendocino

Avecilla desarrolló buena parte de su carrera en Australia, donde ocupó posiciones ejecutivas en compañías mineras como Mineral Resources, Fortescue Metals Group y BHP.

Entre sus antecedentes se destaca su paso por Mt. Marion, operación de Mineral Resources en Australia, donde se desempeñó como gerente general y tuvo a su cargo la gestión integral de la mina, además de liderar un proyecto de expansión.

Previamente, fue gerente general de Christmas Creek, una operación de Fortescue Metals Group dedicada a la extracción de mineral de hierro. En ese puesto tuvo responsabilidades sobre una producción anual de aproximadamente 52 millones de toneladas y participó en proyectos de desarrollo y puesta en marcha de operaciones mineras.

Minera San Jorge

Su formación académica incluye estudios de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Mendoza, un posgrado en Gestión de Activos de la Universidad Austral y una especialización en Gestión de Minerales y Energía de la University of Western Australia.

Qué cambia en la conducción de PSJ Cobre Mendocino

Con la llegada de Avecilla, PSJ busca fortalecer su estructura para avanzar en las etapas técnicas previas a la construcción de la mina. Según informó la empresa, la experiencia del nuevo CEO en operaciones de gran escala y proyectos de expansión será parte de la conducción de ese proceso.

Gregorio, por su parte, continuará en la presidencia de la compañía.

PSJ Cobre Mendocino ya relevó 2.000 perfiles laborales en Uspallata

Mientras avanza con los estudios previos a la construcción de la mina, PSJ Cobre Mendocino trabaja en la preparación de mano de obra y proveedores locales. La empresa ya relevó más de 2.000 perfiles laborales en Uspallata para identificar los oficios, las profesiones y las habilidades disponibles en la zona.

Ese relevamiento permitió incorporar a cerca de 22 vecinos en tareas de apoyo durante la campaña de perforación, entre ellas higiene y seguridad, campamentismo, control de ingreso y asistencia a los equipos de perforación. Además, la compañía entrevistó a más de 60 actores locales para desarrollar una red de proveedores y emprendedores.