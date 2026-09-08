PSJ Cobre Mendocino optimizó su proyecto para procesar más mineral sin usar más agua

PSJ Cobre Mendocino anunció la incorporación de tecnología de clase mundial para optimizar su proceso productivo.

El proyecto se encuentra actualmente en una etapa previa a la construcción de la mina, durante la cual la empresa completa estudios técnicos, incorpora nueva información geológica y avanza en la ingeniería de detalle.

Los cambios en PSJ Cobre Mendocino

La principal modificación anunciada por la empresa es la incorporación de un sistema de filtrado de colas de alta capacidad.

Según PSJ, esta tecnología permitirá recuperar una mayor cantidad de agua dentro del circuito de proceso y generar colas filtradas con muy bajo contenido de humedad.

Minera San Jorge proyecta pasar de 28.000 a 42.000 toneladas diarias de mineral.

El incremento, según explicó, sería posible a partir de la actualización del modelo geológico del yacimiento, la nueva información obtenida mediante campañas de perforación in-fill y una modificación de la ley de corte (cut off).

PSJ Cobre Mendocino mejora su proyecto minero de cara a la construcción de la mina.

La ley de corte determina el valor mínimo a partir del cual un mineral puede ser considerado económicamente procesable.

PSJ Cobre Mendocino sostiene que, con la nueva información geológica y las condiciones actuales del mercado internacional del cobre, parte del mineral de baja ley que en el diseño anterior estaba destinado a la escombrera podría ingresar al circuito productivo.

La empresa asegura que esto no implicaría ampliar la huella del proyecto ni extraer mineral de una nueva área, sino aprovechar material ya identificado dentro del plan minero.

El paso a paso del nuevo sistema de PSJ Cobre Mendocino

El cambio tecnológico se concentra en el tratamiento de las colas que quedan después del proceso de flotación.

Conforme explicó la empresa, primero, el material pasa por una etapa de espesamiento en la que se recupera parte del agua y se eleva la concentración de sólidos hasta aproximadamente un 60%.

Luego ingresara al sistema de filtrado, donde equipos de alta capacidad retiraran una cantidad adicional de agua. El resultado sería una torta con alrededor de 85% de sólidos y muy bajo contenido de humedad, que sería transportada para su disposición mediante apilamiento en seco.

Del arroyo El Tigre saldrá el agua para la producción de mineral en PSJ Cobre Mendocino.

El agua recuperada entonces vuelve al circuito interno de la planta.

El diseño del depósito de colas filtradas fue desarrollado por Knight Piésold, una consultora internacional especializada en ingeniería de depósitos de relaves, estabilidad geotécnica, monitoreo operacional y cierre de instalaciones mineras.

Cierre progresivo de la mina

La incorporación del sistema de filtrado también supone, según la empresa, la mejora de las condiciones del depósito de colas. “Al reducir significativamente el contenido de agua del material dispuesto, se fortalecen las condiciones de estabilidad, se mejora el control operacional y se generan mejores condiciones para avanzar con un cierre progresivo durante la vida útil de la mina”, comunicó PSJ.

Esto permitirá incorporar coberturas y tareas de revegetación en los sectores que alcancen su configuración final, conforme lo determine la ingeniería de detalle. El objetivo es que la gestión del depósito no se concentre únicamente al final de la operación, sino que pueda avanzar de manera gradual durante el desarrollo del proyecto minero.

Así quedará PSJ Cobre Mendocino tras la construcción de la mina.

Cuánto cobre, oro y plata extraerá PSJ Cobre Mendocino

Con el nuevo diseño, la empresa proyecta una producción aproximada de 75.000 toneladas anuales de cobre, 80.000 onzas de oro y 900.000 onzas de plata; lo que significa un incremento del potencial económico de PSJ Cobre Mendocino y, por ende, los beneficios asociados para Mendoza a través de actividad económica, exportaciones, regalías, impuestos y aportes fiscales.

Desde minera San Jorge señalaron que las modificaciones le permitirán producir más con la misma cantidad de agua aprobada y aprovechar mineral que antes quedaba en la escombrera de baja ley.