San Juan: millonaria multa para los infractores que dañaron la Pampa del Leoncito con su camioneta

Multa millonaria por el impacto ambiental en el parque Pampa del Leoncito

El Juzgado de Paz de Calingasta, encabezado por el juez Andrés Troche, fijó las pautas administrativas e institucionales para resolver el conflicto. La resolución judicial dictaminó una sanción económica de $4,3 millones para Agustín Añó, el médico dueño de la camioneta 4x4, y otro monto equivalente de $4,3 millones para su acompañante, Pablo Andrés Abraham.

El importe total de $8,6 millones responde directamente a los daños causados sobre el suelo protegido por la intrusión del vehículo. A esto se sumaron las maniobras mecánicas posteriores que la dupla realizó de forma infructuosa para liberar la camioneta enterrada.

Cuando la camioneta quedó atrapada, una motocicleta intentó asistirla utilizando escaleras metálicas como rampas, una intervención que también dejó nuevas huellas sobre la superficie. Por eso, la Justicia dispuso que la extracción definitiva se realizara con supervisión oficial.

Momentos antes de retirar la camioneta en la Pampa del Leoncito, en San Juan.

El retiro de la camioneta varada en la Pampa del Leoncito, en San Juan

De acuerdo con la información de sanjuan8.com, el rodado fue finalmente extraído del área protegida luego de permanecer varado cerca de un mes. Durante varias semanas, la permanencia del vehículo sobre la superficie arcillosa representó una constante preocupación para los especialistas locales y las autoridades ambientales.

Para concretar el procedimiento de extracción de la camioneta, el magistrado interviniente ordenó la elaboración de un acta oficial detallada. En ese documento formal, los organismos estatales competentes debieron consignar cada paso de la secuencia operativa que se ejecutó en el terreno.

Durante un mes permaneció la camioneta varada en la Pampa del Leoncito.

Medidas de preservación y sanción con multa millonaria

La intervención judicial contó con la participación directa de diversas dependencias públicas. Personal de la Policía, efectivos de Gendarmería Nacional y especialistas de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajaron en conjunto para custodiar la extracción del rodado.

El operativo se diseñó bajo un estricto estándar técnico con el fin de impedir males mayores sobre la cubierta del suelo. Diversos especialistas de la zona estiman que la restauración completa del ecosistema requerirá un período prolongado debido a la fragilidad del terreno impactado.