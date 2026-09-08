Con el paso de los años, sostener la independencia funcional y la estabilidad física se vuelve una prioridad central en los adultos mayores. Actividades cotidianas como pararse de un asiento, levantar objetos o mantener una buena postura no dependen del entrenamiento de alto rendimiento, sino de conservar una musculatura activa.
Adultos mayores: cómo ganar fuerza, equilibrio y movilidad usando la silla de casa
A través de la realización de este sencillo ejercicio, los adultos mayores pueden mantenerse corporalmente sanos. El paso a paso de cómo hacerlo
En ese contexto, expertos en bienestar recomiendan una serie de ejercicios fáciles para adultos mayores que se pueden realizar en el hogar utilizando únicamente el propio peso del cuerpo y el apoyo de sillas o sillones.
Los 3 ejercicios con sillas para hacer en casa
Esta propuesta sin máquinas ni equipamiento complejo busca fortalecer las piernas, los brazos y la zona media, áreas determinantes para evitar caídas y preservar la agilidad diaria.
El primer movimiento de la secuencia se enfoca en el tren inferior mediante el ejercicio denominado toques de glúteo. Para realizarlo, la persona debe colocarse de pie frente al asiento con las piernas separadas al ancho de los hombros.
Desde esa postura, se flexionan las rodillas y se baja la cadera en una flexión controlada, como si se fuera a tomar asiento, procurando mantener la espalda erguida.
En cuanto los glúteos rozan levemente la superficie de la silla, se vuelve a empujar con la fuerza de las piernas para incorporar el cuerpo por completo.
El segundo trabajo de la rutina aborda la fuerza del tren superior mediante flexiones elevadas, una variante adaptada que reduce sensiblemente la exigencia respecto de las flexiones tradicionales en el suelo.
Apoyando firmemente las manos sobre los apoya brazos de un sillón, una mesa o una silla estable, la persona debe alinear la cabeza, la columna y los talones en una misma línea recta.
A partir de allí, se flexionan los codos de forma pausada para acercar el Pecho a la superficie elegida y, posteriormente, se realiza un empuje controlado hasta extender nuevamente los brazos.
Para finalizar la rutina, la atención se traslada hacia el centro del cuerpo con una combinación de vacío abdominal y elevaciones controladas. Sentado en la silla, el practicante debe reclinar ligeramente el torso hacia atrás manteniendo la espalda recta y sujetarse de los bordes del asiento para fijar la posición.
Con los pies despegados del piso, se llevan las rodillas suavemente hacia el pecho de manera sincrónica con una ligera inclinación del tronco hacia adelante, para luego extender nuevamente las extremidades de forma fluida.
Por qué es clave mantener la actividad física
El envejecimiento activo no requiere de rutinas extenuantes. Incorporar este tipo de ejercicio de manera periódica permite que los adultos mayores mantengan la masa muscular, prevengan dolores articulares y refuercen el centro de equilibrio del cuerpo, elementos fundamentales para conservar la autonomía sin salir del hogar.
En pocas palabras
- Ejercicios en casa: adultos mayores pueden ganar fuerza y movilidad con rutinas sencillas usando una silla.
- Beneficios físicos: mantienen masa muscular, previenen dolores articulares y refuerzan el equilibrio para la autonomía.
- Adaptación: movimientos como toques de glúteo y flexiones elevadas son clave para la salud funcional.