Adultos mayores: cómo ganar fuerza, equilibrio y movilidad usando la silla de casa

El primer movimiento de la secuencia se enfoca en el tren inferior mediante el ejercicio denominado toques de glúteo. Para realizarlo, la persona debe colocarse de pie frente al asiento con las piernas separadas al ancho de los hombros.

Desde esa postura, se flexionan las rodillas y se baja la cadera en una flexión controlada, como si se fuera a tomar asiento, procurando mantener la espalda erguida.

Con solo una silla, puedes hacer ejercicio desde casa.

En cuanto los glúteos rozan levemente la superficie de la silla, se vuelve a empujar con la fuerza de las piernas para incorporar el cuerpo por completo.

El segundo trabajo de la rutina aborda la fuerza del tren superior mediante flexiones elevadas, una variante adaptada que reduce sensiblemente la exigencia respecto de las flexiones tradicionales en el suelo.

Apoyando firmemente las manos sobre los apoya brazos de un sillón, una mesa o una silla estable, la persona debe alinear la cabeza, la columna y los talones en una misma línea recta.

A partir de allí, se flexionan los codos de forma pausada para acercar el Pecho a la superficie elegida y, posteriormente, se realiza un empuje controlado hasta extender nuevamente los brazos.

Para finalizar la rutina, la atención se traslada hacia el centro del cuerpo con una combinación de vacío abdominal y elevaciones controladas. Sentado en la silla, el practicante debe reclinar ligeramente el torso hacia atrás manteniendo la espalda recta y sujetarse de los bordes del asiento para fijar la posición.

Con los pies despegados del piso, se llevan las rodillas suavemente hacia el pecho de manera sincrónica con una ligera inclinación del tronco hacia adelante, para luego extender nuevamente las extremidades de forma fluida.

Por qué es clave mantener la actividad física

El envejecimiento activo no requiere de rutinas extenuantes. Incorporar este tipo de ejercicio de manera periódica permite que los adultos mayores mantengan la masa muscular, prevengan dolores articulares y refuercen el centro de equilibrio del cuerpo, elementos fundamentales para conservar la autonomía sin salir del hogar.