Qué significa que una persona de 70 años regale sus objetos más preciados, según la psicología

Los objetos dejan de percibirse como pertenencias de uso cotidiano y pasan a ser considerados pruebas tangibles de una trayectoria de vida.

Desde la psicología, se destaca que el acto de regalar en esta etapa responde a la necesidad de trascendencia. La persona no busca deshacerse de elementos inútiles, sino asegurar la continuidad de su propia memoria.

Trascendencia y legado, las palabras que justifican esta conducta.

Al entregar una pieza con valor sentimental a un hijo, nieto o amigo cercano, el adulto mayor procura que la historia asociada a ese elemento permanezca viva en el entorno familiar.

El rol de la trascendencia y el legado

Investigaciones del ámbito de la sociología y la salud mental sostienen que para los adultos mayores encontrar a alguien que valore sus pertenencias resulta un proceso clave. Entre las principales motivaciones identificadas por los expertos se encuentran: