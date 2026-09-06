Una vajilla utilizada en ocasiones especiales, un reloj heredado o un juego de herramientas de trabajo suelen conservar un valor afectivo que trasciende ampliamente su precio de mercado. Sin embargo, al alcanzar la etapa de la adultez tardía, se observa un fenómeno recurrente: la decisión de obsequiar esos tesoros a familiares y seres queridos, y la psicología reveló qué signfica.
Qué significa que una persona de 70 años regale sus objetos más preciados, según la psicología
Cuando las personas mayores comienzan a obsequiar joyas o herramientas con historia, no se trata de una simple limpieza del hogar. ¿Qué dice la psicología?
Lejos de ser un acto irreflexivo o una mera tarea de orden doméstico, los especialistas en psicología y gerontología señalan que este comportamiento es normal en los adultos mayores, ya que desencadena una serie de procesos emocionales.
Qué significa regalar las pertenencias en la vejez
Estudios enfocados en el envejecimiento y la conducta humana señalan que, al superar los 70 años, la relación con los bienes materiales experimenta una transformación profunda.
Los objetos dejan de percibirse como pertenencias de uso cotidiano y pasan a ser considerados pruebas tangibles de una trayectoria de vida.
Desde la psicología, se destaca que el acto de regalar en esta etapa responde a la necesidad de trascendencia. La persona no busca deshacerse de elementos inútiles, sino asegurar la continuidad de su propia memoria.
Al entregar una pieza con valor sentimental a un hijo, nieto o amigo cercano, el adulto mayor procura que la historia asociada a ese elemento permanezca viva en el entorno familiar.
El rol de la trascendencia y el legado
Investigaciones del ámbito de la sociología y la salud mental sostienen que para los adultos mayores encontrar a alguien que valore sus pertenencias resulta un proceso clave. Entre las principales motivaciones identificadas por los expertos se encuentran:
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Traspaso de la historia familiar: mantener el vínculo con las generaciones previas a través de objetos simbólicos como joyas, libros o adornos.
Cierre de etapas: reconocer los roles desempeñados a lo largo de los años, como el trabajo o la crianza, y dar espacio a una nueva fase vital.
Organización del futuro: asumir el control sobre el destino de los bienes queridos para evitar dejar esa responsabilidad a la familia en el futuro.
Satisfacción emocional: experimentar la alegría de ver disfrutar a un ser querido de un objeto apreciado mientras se está presente.
En pocas palabras
- Trascendencia: regalar objetos valiosos en la vejez asegura la continuidad de la memoria y la historia familiar.
- Legado: los adultos mayores buscan dar continuidad a sus vivencias y roles a través de la transmisión de sus pertenencias.
- Significado: este acto, lejos de ser una limpieza, responde a la necesidad psicológica de trascender y cerrar etapas vitales.