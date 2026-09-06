¿Qué significa y para qué sirve el agujero del lavamanos?

La importante función del orificio del lavamanos.

El lavamanos y el vanitorio son uno de los objetos más utilizados en el hogar. El lavamanos como tal no tiene un inventor con nombre y apellido, porque es el resultado de una evolución y fusión de elementos.

Las antiguas palanganas y aguamaniles son las primeras evidencias de este tipo de dispositivo. Las piletas de lavado se fueron fusionando con las mesadas y se fueron colocando en distintas partes de la casa.

Fue un inglés llamado Thomas Twyford quien revolucionó el aseo al diseñar y colocar uno de los primeros lavamanos de baño de cerámica y porcelana.

¿Qué significa el agujero en el lavamanos del baño?

El agujero superior del lavamanos o los tres agujeros que se encuentran enfrentados a la canilla, reciben el nombre de rebosadero.

¿Qué significa y para qué sirve? No es un error de diseño ni un detalle insignificante. El rebosadero sirve para evitar que el exceso de agua desborde si la canilla queda abierta por accidente.

El rebosadero evita que el lavamanos rebalse si la canilla queda abierta.

Si esto pasa, el agua ingresa por el rebosadero y se va directo al desagüe. También cumple algunas funciones más simples pero necesarias en el baño, un espacio propenso a la mugre, la humedad y el mal olor.

El agujero del lavamanos mejora el flujo de agua al permitir que ingrese aire para que el agua baje más rápido por la tubería. Además, este flujo de agua y de aire deja salir los malos olores del drenaje y ventila de alguna manera el desagüe.

Consejos para mantener el lavamanos del baño limpio y sin sarro

Más allá de conocer sus partes y funciones, el lavamanos tiene que estar limpio para evitar que se tape el desagüe, rebalse o que todo se llene de mal olor.

El sarro acumulado genera mal olor y obstruye el paso de agua.

Para limpiar el sarro de las canillas, grifos y el sarro de los rebosaderos, se puede usar un poco de vinagre blanco.

Para desatascar el desagüe del lavamanos del baño, primero se introduce un alambre para retirar los pelos atascados y después se vierte vinagre blanco con bicarbonato para despegar la mugre.