Pocos lo saben: para qué sirven los puntos negros del parabrisas y por qué no deberías ignorarlos

Se trata de una banda de pintura cerámica de alta resistencia horneada directamente sobre el cristal durante su proceso de fabricación, lo que la hace prácticamente imborrable e imposible de remover mediante el uso de solventes o raspados.

El propósito primario de la franja negra sólida es actuar como un escudo protector del sellador de poliuretano que une el cristal con la carrocería del chasis del auto.

Este pegamento especial es altamente sensible a la radiación ultravioleta del sol; sin la protección adecuada de la frita cerámica, los rayos UV degradarían el adhesivo con el paso del tiempo, perdiendo su propiedad de adherencia y corriendo el riesgo de filtraciones de agua o desprendimientos en el cristal frontal.

Además de resguardar el adhesivo de la luz solar, la textura rugosa de la pintura frita ofrece una superficie óptima para que el poliuretano adquiera una fijación física mucho más firme que sobre el vidrio completamente liso.

Un aliado invisible para prevenir accidentes

Más allá de su función técnica, esta matriz actúa como una "tercera visera" que filtra los rayos de luz cuando el sol está bajo al amanecer o al atardecer. Al cubrir la franja ciega donde no llegan los parasoles tradicionales, evita el encandilamiento momentáneo del conductor en zonas de alta circulación.

Esta pequeña barrera visual reduce la fatiga ocular en viajes largos y evita maniobras bruscas al intentar acomodar la visera móvil. Al mitigar el ingreso de luz directa sobre el espejo retrovisor, previene distracciones críticas en segundos decisivos y refuerza la seguridad vial en el uso cotidiano.