Quienes manejan habrán notado en más de una ocasión un detalle constante en el marco del cristal frontal de cualquier auto: una franja negra continua en los bordes que gradualmente se transforma en una trama de pequeños puntos negros. Lejos de responder a una simple elección estética o de diseño decorativo, este elemento cumple tareas indispensables para la seguridad del vehículo.
Pocos lo saben: para qué sirven los puntos negros del parabrisas y por qué no deberías ignorarlos
Están a la vista de todos pero pocos entienden su función real. Descubrí qué significa la trama de puntos negros en el parabrisas de tu auto
Para comprender qué significa esta trama y por qué los fabricantes la incluyen en la casi totalidad de los modelos modernos, es necesario analizar el proceso de ensamblado del parabrisas y la tecnología detrás de la ingeniería de los autos.
Para qué sirven los puntos negros del parabrisas del auto
Técnicamente conocida en la industria como frit band o "banda de frita", esta marca no es una calcomanía ni una pintura común colocada a posteriori.
Se trata de una banda de pintura cerámica de alta resistencia horneada directamente sobre el cristal durante su proceso de fabricación, lo que la hace prácticamente imborrable e imposible de remover mediante el uso de solventes o raspados.
El propósito primario de la franja negra sólida es actuar como un escudo protector del sellador de poliuretano que une el cristal con la carrocería del chasis del auto.
Este pegamento especial es altamente sensible a la radiación ultravioleta del sol; sin la protección adecuada de la frita cerámica, los rayos UV degradarían el adhesivo con el paso del tiempo, perdiendo su propiedad de adherencia y corriendo el riesgo de filtraciones de agua o desprendimientos en el cristal frontal.
Además de resguardar el adhesivo de la luz solar, la textura rugosa de la pintura frita ofrece una superficie óptima para que el poliuretano adquiera una fijación física mucho más firme que sobre el vidrio completamente liso.
Un aliado invisible para prevenir accidentes
Más allá de su función técnica, esta matriz actúa como una "tercera visera" que filtra los rayos de luz cuando el sol está bajo al amanecer o al atardecer. Al cubrir la franja ciega donde no llegan los parasoles tradicionales, evita el encandilamiento momentáneo del conductor en zonas de alta circulación.
Esta pequeña barrera visual reduce la fatiga ocular en viajes largos y evita maniobras bruscas al intentar acomodar la visera móvil. Al mitigar el ingreso de luz directa sobre el espejo retrovisor, previene distracciones críticas en segundos decisivos y refuerza la seguridad vial en el uso cotidiano.
En pocas palabras
- Puntos negros: son una banda de pintura cerámica horneada en el parabrisas para proteger el sellador del sol.
- Función principal: evitan la degradación del adhesivo por rayos UV, garantizando la fijación del cristal.
- Beneficio extra: actúan como una visera que filtra la luz baja, previniendo el encandilamiento del conductor.