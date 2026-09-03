Llegaron a una isla desierta de América Latina hace 100 años y la convirtieron en la cuna del turismo

Pero no se trataba solo de una vivienda. Para tener agua, la pareja debió aprovechar cada lluvia y así abastecerse de agua dulce. Y en el caso de la alimentación, fue la caza, la pesca y la agricultura lo que los salvó.

Después de un tiempo, Heinz y Margret Wittmer se acostumbraron a vivir allí. Le dieron al lugar su forma e incluso tuvieron un hijo llamado Rolf, la primera persona nacida en esta isla.

El nacimiento del ecoturismo

Con el paso del tiempo, los Wittmer dejaron de ser los únicos habitantes en la isla. De hecho, antes de ellos habían estado otras personas en el lugar, pero ninguno permaneció tanto tiempo como la pareja alemana, lo mismo ocurrió con personas que llegaron después de su arribo.

Pero al pasar los años, la isla Floreana comenzó a convertirse en un punto de escala obligado para todos aquellos que navegan por el océano Pacífico, ya sea por disfrute o por misiones científicas y militares. La pareja, viendo esto, decidió crear en la década del 60 la Pensión Wittmer, el primer sitio de hospedaje formal de la isla.

Ese fue el punto inicial para que esta isla, y en su conjunto las islas Galápagos, se hayan convertido en uno de los centros turísticos más cotizados del planeta Tierra y en un referente del ecoturismo. Si bien, los Wittmer ya no están vivios, sí lo están sus nietos y bisnietos, que mantienen el hotel en la Isla Floreana y que reciben a cruceros y turistas de todo el mundo para contarles la historia familiar y del islote que en el pasado era un desierto.