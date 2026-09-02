Hace 10 años quería construir una mega ciudad en una isla artificial: hoy es un centro de estafas

Ahora, el enorme vacío inmobiliario quedó en el centro de una investigación criminal. En julio de 2026, la policía de Malasia allanó dos presuntos centros de estafas instalados dentro de Forest City y detuvo a 335 personas. Entre los arrestados había 309 ciudadanos chinos, 19 indonesios, tres malasios y cuatro birmanos. Los operativos permitieron incautar 313 computadoras, 1.557 teléfonos celulares, 17 laptops y 10 módems, además de otros bienes valuados en aproximadamente US$245.000.

Investigan estafas millonarias en la mega ciudad vacía

Según la policía, las operaciones funcionaban en 32 locales. Una de ellas ocupaba 27 departamentos distribuidos en cinco pisos de una torre residencial y la otra estaba instalada en cinco bungalows. Desde allí, las redes investigadas realizaban presuntas estafas de inversión y estafas románticas contra víctimas en el extranjero, utilizando también criptomonedas. Las autoridades sospechan que detrás de estas estructuras podrían estar delincuentes desplazados desde Camboya, uno de los principales focos de estafas transnacionales de los últimos años.

Para los especialistas, el atractivo de esta ciudad para estas redes está precisamente en aquello que convirtió al proyecto en un fracaso. Edificios vacíos, poca circulación de personas, infraestructura moderna y una ubicación estratégica. “Es una ciudad fantasma”. Expertos en delitos vinculados con criptomonedas señalan que las redes de estafas dejaron de funcionar únicamente como pequeñas bandas y comenzaron a operar con estructuras similares a empresas, con departamentos de reclutamiento, informática y lavado de dinero.