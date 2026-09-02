Hace 10 años quería construir una mega ciudad en una isla artificial: hoy es un centro de estafas

Forest City nació como una de las grandes apuestas inmobiliarias de Asia. Un proyecto de unos US$100.000 millones que prometía convertirse en una ciudad futurista frente al mar, en el sur de Malasia y a menos de 5 kilómetros de Singapur.
Presentada en 2016 como un “paraíso” para unas 700.000 personas, la enorme ciudad terminó con una realidad muy diferente. Con una población que, según estimaciones citadas por la BBC, representa menos del 1% de lo proyectado y miles de departamentos vacíos.
La millonaria ciudad Asia que fracasó
El complejo ocupa una isla artificial de 14 kilómetros cuadrados y fue impulsado por la inmobiliaria china Country Garden junto con Danga 88, una empresa vinculada al sultán malasio Ibrahim Iskandar. La pandemia de Covid-19, la crisis del mercado inmobiliario chino y las restricciones al endeudamiento de los compradores afectaron al proyecto, que quedó lejos de su dimensión original. Se calcula que apenas entre 15% y 20% de la ciudad planificada llegó a completarse.
Ahora, el enorme vacío inmobiliario quedó en el centro de una investigación criminal. En julio de 2026, la policía de Malasia allanó dos presuntos centros de estafas instalados dentro de Forest City y detuvo a 335 personas. Entre los arrestados había 309 ciudadanos chinos, 19 indonesios, tres malasios y cuatro birmanos. Los operativos permitieron incautar 313 computadoras, 1.557 teléfonos celulares, 17 laptops y 10 módems, además de otros bienes valuados en aproximadamente US$245.000.
Investigan estafas millonarias en la mega ciudad vacía
Según la policía, las operaciones funcionaban en 32 locales. Una de ellas ocupaba 27 departamentos distribuidos en cinco pisos de una torre residencial y la otra estaba instalada en cinco bungalows. Desde allí, las redes investigadas realizaban presuntas estafas de inversión y estafas románticas contra víctimas en el extranjero, utilizando también criptomonedas. Las autoridades sospechan que detrás de estas estructuras podrían estar delincuentes desplazados desde Camboya, uno de los principales focos de estafas transnacionales de los últimos años.
Para los especialistas, el atractivo de esta ciudad para estas redes está precisamente en aquello que convirtió al proyecto en un fracaso. Edificios vacíos, poca circulación de personas, infraestructura moderna y una ubicación estratégica. “Es una ciudad fantasma”. Expertos en delitos vinculados con criptomonedas señalan que las redes de estafas dejaron de funcionar únicamente como pequeñas bandas y comenzaron a operar con estructuras similares a empresas, con departamentos de reclutamiento, informática y lavado de dinero.
En pocas palabras
- Forest City: La mega ciudad asiática planeada para 700.000 personas fracasó y es hoy un centro de estafas.
- Fraude: Investigaciones policiales detuvieron a 335 personas en dos centros de estafas dentro del complejo.
- Contexto: El vacío inmobiliario y la infraestructura moderna atrajeron redes de delincuentes tras el fracaso del proyecto.