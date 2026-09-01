Hay ciudades conocidas por sus monumentos, otras por su historia y algunas por su actividad económica. Pero existe otro indicador que permite medir qué tan bien se vive en ellas. La calidad de vida reúne factores que van desde la seguridad y la atención sanitaria hasta la educación, el transporte y la infraestructura.
Cómo es vivir en la ciudad con la mejor calidad de vida: el sueldo medio es de 6.800 euros
A pesar de ostentar la mejor calidad de vida global, la vida en Copenhague implica una carga impositiva significativa que financia servicios públicos de excelencia para todos sus ciudadanos.
Más que una cuestión de riqueza, el ranking mide qué tan fácil resulta desarrollar una vida cotidiana estable, segura y confortable. Y en ese aspecto, esta ciudad volvió a colocarse por encima del resto del mundo.
Una ciudad pensada para vivir, no solo para trasladarse
En el ranking más reciente de la Economist Intelligence Unit (EIU), una ciudad europea volvió a quedar en lo más alto. Copenhague, la capital de Dinamarca, fue elegida por segundo año consecutivo como la ciudad más habitable del mundo, con una puntuación de 98 sobre 100. La EIU analiza 173 ciudades a partir de más de 30 indicadores agrupados en cinco grandes categorías: estabilidad, salud, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura.
Copenhague obtuvo 100 puntos en estabilidad, educación e infraestructura y mantuvo resultados superiores a 95 en salud y cultura y medio ambiente. La relación con el espacio público es parte de la identidad de Copenhague. Sus habitantes aprovechan los parques, los canales, las zonas costeras y los espacios al aire libre durante los meses más cálidos. En las últimas décadas, la ciudad transformó antiguos sectores industriales y desarrolló nuevos espacios públicos, áreas verdes e infraestructura para bicicletas.
El precio de sostener un sistema de servicios públicos
El salario medio bruto en Copenhague se sitúa entre 45,000 DKK y 51,000 DKK mensuales (aprox. 6,000 EUR a 6,800 EUR). Un informe global de Deutsche Bank posiciona a Copenhague entre las ciudades con los salarios netos (de bolsillo) más altos del mundo, promediando los 4,703 USD al mes.
Sin embargo, el modelo danés también implica una elevada carga impositiva. En 2026, el sistema de impuestos sobre la renta es progresivo y combina distintos niveles de tributación estatal con impuestos municipales. La tasa básica estatal es del 12,01%, mientras que existen escalas adicionales para los ingresos más altos.
A cambio, los ciudadanos financian un amplio sistema de servicios públicos. La salud, la educación, el transporte y otras prestaciones forman parte de un modelo que busca garantizar condiciones relativamente homogéneas para la población.
Copenhague no está sola. El segundo puesto del ranking 2026 corresponde a Viena, mientras que Melbourne ocupa el tercer lugar. La ciudad de Zurich y Ginebra también aparecen entre las seis primeras, seguidas por Sydney. Osaka, Adelaide, Vancouver y Tokio completan el top 10.
En pocas palabras
- Copenhague: La ciudad europea fue elegida por segundo año consecutivo como la más habitable del mundo por la EIU.
- Indicadores: El ranking considera estabilidad, salud, cultura, educación e infraestructura para medir la calidad de vida.
- Salarios e Impuestos: El sueldo medio neto es alto, pero se financia un extenso sistema de servicios públicos con alta carga impositiva.