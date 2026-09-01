Cómo es vivir en la ciudad con la mejor calidad de vida: el sueldo medio es de 6.800 euros

Copenhague obtuvo 100 puntos en estabilidad, educación e infraestructura y mantuvo resultados superiores a 95 en salud y cultura y medio ambiente. La relación con el espacio público es parte de la identidad de Copenhague. Sus habitantes aprovechan los parques, los canales, las zonas costeras y los espacios al aire libre durante los meses más cálidos. En las últimas décadas, la ciudad transformó antiguos sectores industriales y desarrolló nuevos espacios públicos, áreas verdes e infraestructura para bicicletas.

El precio de sostener un sistema de servicios públicos

El salario medio bruto en Copenhague se sitúa entre 45,000 DKK y 51,000 DKK mensuales (aprox. 6,000 EUR a 6,800 EUR). Un informe global de Deutsche Bank posiciona a Copenhague entre las ciudades con los salarios netos (de bolsillo) más altos del mundo, promediando los 4,703 USD al mes.

Sin embargo, el modelo danés también implica una elevada carga impositiva. En 2026, el sistema de impuestos sobre la renta es progresivo y combina distintos niveles de tributación estatal con impuestos municipales. La tasa básica estatal es del 12,01%, mientras que existen escalas adicionales para los ingresos más altos.

A cambio, los ciudadanos financian un amplio sistema de servicios públicos. La salud, la educación, el transporte y otras prestaciones forman parte de un modelo que busca garantizar condiciones relativamente homogéneas para la población.

Copenhague no está sola. El segundo puesto del ranking 2026 corresponde a Viena, mientras que Melbourne ocupa el tercer lugar. La ciudad de Zurich y Ginebra también aparecen entre las seis primeras, seguidas por Sydney. Osaka, Adelaide, Vancouver y Tokio completan el top 10.