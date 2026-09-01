Cuál es la ciudad más insegura y violenta del mundo a la que recomiendan no pisar: su número de muertes alarma

Puerto Príncipe, la capital de Haití, aparece en el primer lugar entre las ciudades más violentas del mundo por su tasa de homicidios y enorme inseguridad, de acuerdo con el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP).
El número que dimensiona la gravedad del escenario es contundente: 197,4 homicidios cada 100.000 habitantes. La tasa es casi 32 veces superior al promedio mundial, estimado en 6,1 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La situación de la capital haitiana no se limita a los asesinatos. A nivel nacional también se registraron miles de secuestros extorsivos y robos a mano armada, en un contexto marcado por el avance de organizaciones criminales.
Otro indicador muestra la magnitud de la inseguridad cotidiana. En Numbeo, una plataforma que mide la percepción de delincuencia, Puerto Príncipe alcanza 85,15 puntos en su índice de criminalidad, considerado un nivel extremo.
El dato que explica la crisis en Puerto Príncipe, la ciudad más insegura del mundo
La violencia de la capital haitiana está vinculada con una crisis que excede a la delincuencia convencional. Según el informe, cerca del 80% de Puerto Príncipe está bajo el control de coaliciones de pandillas armadas, que ejercen una fuerte influencia territorial.
A esto se suma el debilitamiento de las instituciones, la falta de elecciones y un vacío de poder que dejó a la policía civil con recursos limitados para responder a la situación.
La crisis humanitaria y económica profundiza el problema. El desabastecimiento de alimentos y el deterioro de los servicios básicos favorecen el reclutamiento forzoso de jóvenes por parte de las organizaciones criminales.
El fenómeno también tiene una dimensión regional. El informe señala que 44 de las 50 ciudades más violentas del planeta están en América.
Detrás de Puerto Príncipe aparecen ciudades ecuatorianas como:
- Babahoyo, con 166 homicidios cada 100.000 habitantes
- Machala, con 116,6.
En México, aunque ninguna ciudad ocupa el primer puesto individual, el país concentra 17 de las 50 ciudades incluidas en el ranking. Entre los focos mencionados aparecen:
- Culiacán
- Colima
- Michoacán.
Dos formas de medir la inseguridad en el mundo
La violencia letal no es el único parámetro utilizado para analizar la inseguridad urbana. Cuando se considera la percepción de los habitantes frente a robos, asaltos o el riesgo de caminar solos durante la noche, aparecen otros escenarios.
El índice de criminalidad de Numbeo ubica entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad a Caracas, en Venezuela, y a varias urbes de Sudáfrica, entre ellas Pietermaritzburg, Pretoria y Johannesburgo.
Los especialistas citados en el informe sostienen que enfrentar estos problemas requiere algo más que operativos policiales. Entre las medidas planteadas aparecen el fortalecimiento de las instituciones judiciales, la recuperación e iluminación de espacios públicos y la generación de empleo formal para jóvenes.
Para residentes y ocasionales viajeros, las recomendaciones incluyen evitar traslados informales, movilizarse preferentemente durante el día mediante transporte previamente verificado y mantenerse atentos a las alertas consulares.
En pocas palabras
- Puerto Príncipe: la capital de Haití lidera el ranking mundial de ciudades con más homicidios (197,4 por 100.000 hab.).
- Contexto crítico: el 80% de la ciudad está en manos de pandillas, agravado por el vacío de poder y crisis humanitaria.
- Foco regional: América concentra 44 de las 50 ciudades más violentas, con alta incidencia en Ecuador y México.