Cuál es la ciudad más insegura y violenta del mundo a la que recomiendan no pisar: su número de muertes alarma

Puerto Príncipe, en Haití, lamentablemente sufre de incontables problemas sociales. Foto: archivo

Otro indicador muestra la magnitud de la inseguridad cotidiana. En Numbeo, una plataforma que mide la percepción de delincuencia, Puerto Príncipe alcanza 85,15 puntos en su índice de criminalidad, considerado un nivel extremo.

El dato que explica la crisis en Puerto Príncipe, la ciudad más insegura del mundo

La violencia de la capital haitiana está vinculada con una crisis que excede a la delincuencia convencional. Según el informe, cerca del 80% de Puerto Príncipe está bajo el control de coaliciones de pandillas armadas, que ejercen una fuerte influencia territorial.

A esto se suma el debilitamiento de las instituciones, la falta de elecciones y un vacío de poder que dejó a la policía civil con recursos limitados para responder a la situación.

La crisis humanitaria y económica profundiza el problema. El desabastecimiento de alimentos y el deterioro de los servicios básicos favorecen el reclutamiento forzoso de jóvenes por parte de las organizaciones criminales.

Miles de personas viven en Haití situaciones alarmantes. Y la solución nunca llega. Foto: archivo

El fenómeno también tiene una dimensión regional. El informe señala que 44 de las 50 ciudades más violentas del planeta están en América.

Detrás de Puerto Príncipe aparecen ciudades ecuatorianas como:

Babahoyo, con 166 homicidios cada 100.000 habitantes

Machala, con 116,6.

En México, aunque ninguna ciudad ocupa el primer puesto individual, el país concentra 17 de las 50 ciudades incluidas en el ranking. Entre los focos mencionados aparecen:

Culiacán Colima Michoacán.

Dos formas de medir la inseguridad en el mundo

La violencia letal no es el único parámetro utilizado para analizar la inseguridad urbana. Cuando se considera la percepción de los habitantes frente a robos, asaltos o el riesgo de caminar solos durante la noche, aparecen otros escenarios.

Una dolorosa imagen que dejó el terremoto de 2010 que destruyó al país. Foto: archivo

El índice de criminalidad de Numbeo ubica entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad a Caracas, en Venezuela, y a varias urbes de Sudáfrica, entre ellas Pietermaritzburg, Pretoria y Johannesburgo.

Los especialistas citados en el informe sostienen que enfrentar estos problemas requiere algo más que operativos policiales. Entre las medidas planteadas aparecen el fortalecimiento de las instituciones judiciales, la recuperación e iluminación de espacios públicos y la generación de empleo formal para jóvenes.

Para residentes y ocasionales viajeros, las recomendaciones incluyen evitar traslados informales, movilizarse preferentemente durante el día mediante transporte previamente verificado y mantenerse atentos a las alertas consulares.