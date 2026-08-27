Un motociclista quedó en terapia intensiva tras chocar con una camioneta en un accidente en Ciudad

La camioneta que fue chocada en el accidente.

Las consecuencias del accidente en la Cuarta Sección

Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las primeras intervenciones. Trascendió que se le realizó el dosaje de alcoholemia al conductor de la camioneta, de 43 años, el cual arrojó resultado negativo.

En tanto que ambulancias llegaron al lugar para asistir a las víctimas. El conductor de la camioneta sufrió un traumatismo menor en la cabeza y no necesitó ser trasladado a un centro asistencial.

Distinta fue la situación para el motociclista que terminó internado en el hospital Central tras el accidente. El joven quedó alojado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y pronóstico reservado. Le diagnosticaron politraumatimos graves, entre ellos uno en el cráneo y fracturas en la pierna y antebrazo derecho. También diversas heridas internas como hemorragias, desgarro del hígado y lesiones renales.