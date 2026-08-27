Un joven motociclista quedó internado en terapia intensiva tras protagonizar un accidente en Ciudad durante los primeros minutos de este jueves. El chico chocó contra una camioneta en la Cuarta Sección y sufrió fracturas y lesiones internas de consideración.
Un motociclista quedó en terapia intensiva tras chocar con una camioneta en un accidente en Ciudad
El joven de 23 años que conducía la moto sufrió distintas lesiones internas y fracturas tras el accidente
El accidente ocurrió pasada la medianoche, según la primera información policial. La primera reconstrucción del siniestro apunta a que el joven de 23 circulaba en una moto de 150 cilindradas por calle Maipú en dirección al oeste.
Al llegar al cruce con calle Ituzaingó impactó a una camioneta Renault Kangoo que se dirigía en dirección al sur. A su vez, esta utilitaria terminó chocando a una camioneta Chevrolet Tracker que estaba estacionada a 20 metros del lugar.
Las consecuencias del accidente en la Cuarta Sección
Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las primeras intervenciones. Trascendió que se le realizó el dosaje de alcoholemia al conductor de la camioneta, de 43 años, el cual arrojó resultado negativo.
En tanto que ambulancias llegaron al lugar para asistir a las víctimas. El conductor de la camioneta sufrió un traumatismo menor en la cabeza y no necesitó ser trasladado a un centro asistencial.
Distinta fue la situación para el motociclista que terminó internado en el hospital Central tras el accidente. El joven quedó alojado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y pronóstico reservado. Le diagnosticaron politraumatimos graves, entre ellos uno en el cráneo y fracturas en la pierna y antebrazo derecho. También diversas heridas internas como hemorragias, desgarro del hígado y lesiones renales.
En pocas palabras
- Motociclista en terapia: un joven de 23 años está en estado crítico tras chocar con una camioneta.
- Detalles del siniestro: el accidente ocurrió en la Cuarta Sección al colisionar moto y camioneta, que a su vez impactó a otro vehículo estacionado.
- Estado de salud: sufrió graves politraumatismos, fracturas y lesiones internas con pronóstico reservado.