Choque frontal en Perú y Colón: una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas

Según se informó, el llamado ingresó a la línea de Emergencias 911 alertando sobre el siniestro entre ambos rodados. Al arribar el personal interviniente al lugar, se constató que una mujer se encontraba sin signos vitales, mientras que otras cuatro personas presentaban heridas de consideración, por lo que se dispuso su asistencia y traslado al Hospital Central y al Hospital Lagomaggiore.

De acuerdo a los primeros datos del hecho, uno de los vehículos habría cruzado el semáforo en rojo momentos antes de la colisión, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.