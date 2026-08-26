Un fuerte accidente vial se produjo pasadas las 22:50 de este miércoles en la intersección de las calles Perú y Colón, en Ciudad, donde dos vehículos protagonizaron un choque frontal. El hecho dejó como saldo la muerte de una mujer y otras cuatro personas con lesiones de gravedad.
Choque frontal en Perú y Colón: una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas
El siniestro se suma a una preocupante seguidilla de muertes en Mendoza en accidentes de tránsito
Según se informó, el llamado ingresó a la línea de Emergencias 911 alertando sobre el siniestro entre ambos rodados. Al arribar el personal interviniente al lugar, se constató que una mujer se encontraba sin signos vitales, mientras que otras cuatro personas presentaban heridas de consideración, por lo que se dispuso su asistencia y traslado al Hospital Central y al Hospital Lagomaggiore.
De acuerdo a los primeros datos del hecho, uno de los vehículos habría cruzado el semáforo en rojo momentos antes de la colisión, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.
En el lugar trabajaron personal policial, de Tránsito, Bomberos y del SEC.
En pocas palabras
- Accidente fatal: Un choque frontal en Perú y Colón dejó una mujer fallecida.
- Heridos graves: Otras cuatro personas resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas.
- Causa en investigación: Se investiga si uno de los autos cruzó el semáforo en rojo.