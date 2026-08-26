anhela porLa muerte de Martín Tillar fue confirmada este miércoles desde el Hospital Lagomaggiore donde estaba internado desde el 16 de agosto. Era conductor de la camioneta Volkswagen T-Cross al momento de la accidente con un Peugeot 504 sobre la ruta provincial 60. Ya son 5 las víctimas fatales por este hecho, y una mujer es la única sobreviviente de la tragedia.
Se anhela por la recuperación de Florencia Bettalemmi, la única sobreviviente del accidente fatal de la ruta 60
La mujer viajaba en el asiento del acompañante de la VW T-Cross al momento del trágico accidente en el que murieron 5 personas desde el 16 de agosto
En medio de la desolación y el dolor de dos familias destrozadas, las miradas se centran ahora en Florencia Bettalemmi, la única persona que logró sobrevivir al devastador accidente ocurrido en Maipú.
Quién es la única sobreviviente del fatal accidente en Maipú
Florencia Bettalemmi, de 42 años, viajaba en el asiento de acompañante de la camioneta junto a su pareja, Martín Tillar, además de la hermana de este, Ariadna Tillar (54), y sus sobrinas, Juana (20) y Rosario Masó Tillar (19).
El viaje que compartía la familia finalizó de manera intempestiva cuando el conductor intentó realizar una maniobra de sobrepaso a metros de la intersección con la Variante Palmira, en Maipú, e impactó de frente contra un auto Peugeot 504 conducido por Oscar "Chacha" Fernández Mercau, quien también falleció a causa de las heridas.
Florencia Bettalemmi fue derivada de urgencia al Hospital El Carmen, en Godoy Cruz, donde ingresó con múltiples traumatismos producto del violento choque frontal.
A diferencia del cuadro crítico y el posterior desenlace fatal de su pareja, los reportes indicaron que la mujer presentó una evolución favorable dentro del pronóstico reservado.
En el Hospital El Carmen, el equipo de profesionales de la salud asistió a Bettalemmi principalmente por lesiones ortopédicas y politraumatismos. Con el correr de los días, su estado general se estabilizó de manera paulatina.
El brutal accidente que dejó a una familia sin consuelo
El accidente vial ocurrido en Maipú se convirtió en uno de los más dramáticos de la temporada, ya que en el lugar del hecho perdieron la vida de forma instantánea las dos jóvenes hermanas, Rosario y Juana.
Horas más tarde se confirmó el deceso de su madre Ariadna en el Hospital Central, seguido por el fallecimiento del conductor del otro vehículo involucrado y, finalmente, la reciente muerte de Martín Tillar.
Por el momento, la mujer de 42 años permanece bajo estricta observación médica y contención profesional en el Hospital El Carmen.
En pocas palabras
- Sobreviviente: Florencia Bettalemmi, de 42 años, es la única persona que sobrevivió al accidente en la Ruta 60.
- Estado de salud: tras ser internada en el Hospital El Carmen, su evolución ha sido favorable dentro del pronóstico reservado.
- Tragedia familiar: el siniestro vial dejó un saldo de cinco víctimas fatales, incluyendo a la pareja de Bettalemmi y a tres miembros de su familia.