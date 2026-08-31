Durante años, Japón mantuvo uno de los mercados de carne vacuna más exigentes del mundo. El país de América del Sur que hoy es su único exportador de carne vacuna había perdido el acceso en el año 2000, después de un brote de fiebre aftosa.
El país de América del Sur al que Japón le cerró la puerta durante 19 años y que hoy es su único exportador de carne
Japón reabrió sus puertas a un país de América del Sur tras 19 años de veda, y hoy destaca por su sistema sanitario. Todos los detalles
Necesitó casi dos décadas de negociaciones para volver a venderle carne al gigante asiático. La particularidad llegó con la reapertura cuando este país de América del Sur se convirtió en el primer país en ingresar al mercado japonés con carne procedente de ganado vacunado contra la aftosa, un reconocimiento ligado a su sistema sanitario y de trazabilidad.
El país de América del Sur quedó fuera del mercado japonés durante 19 años
El regreso de Uruguay se concretó en diciembre de 2018, después de nueve años de negociaciones entre ambos gobiernos. Japón habilitó entonces el ingreso de carne bovina uruguaya sin hueso y madurada. Dos meses después, en febrero de 2019, partieron los primeros cuatro contenedores desde Uruguay rumbo a Japón, marcando el regreso de la carne uruguaya a ese mercado después de 19 años.
La puerta de entrada no fue casual. Uruguay cuenta con un sistema de trazabilidad individual del ganado que permite conocer el recorrido de los animales desde su nacimiento hasta el establecimiento de faena. Cuando se concretó la reapertura japonesa, las autoridades uruguayas señalaron que ese sistema había sido uno de los elementos clave para generar confianza en un mercado especialmente estricto con las condiciones sanitarias.
Japón volvió a abrir sus puertas en 2018 y Uruguay encontró en la trazabilidad una de sus principales cartas de presentación
El comercio creció desde entonces. Según el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, las exportaciones de carne bovina hacia Japón alcanzaron US$40,3 millones en 2024, frente a US$36,9 millones en 2023. Japón representó ese año el 1,9% del valor total de las exportaciones uruguayas de carne bovina.
El vínculo también se amplió más allá de los cortes tradicionales con este país de América del Sur. En 2022 Japón autorizó la importación de lengua bovina uruguaya, y en 2023 Uruguay exportó casi US$11 millones de ese producto al mercado japonés, con unas 1.293 toneladas. Japón es, además, el principal importador mundial de lengua bovina.
En pocas palabras
- Japón reabrió su mercado a la carne de un país sudamericano tras 19 años de veda, destacando su sistema sanitario.
- Uruguay volvió a exportar carne bovina en 2018, siendo el primer país en ingresar con ganado vacunado contra aftosa.
- El valor de las exportaciones uruguayas de carne a Japón alcanzó US$40,3 millones en 2024, incluyendo lengua bovina.