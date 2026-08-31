El país de América del Sur al que Japón le cerró la puerta durante 19 años y que hoy es su único exportador de carne

La puerta de entrada no fue casual. Uruguay cuenta con un sistema de trazabilidad individual del ganado que permite conocer el recorrido de los animales desde su nacimiento hasta el establecimiento de faena. Cuando se concretó la reapertura japonesa, las autoridades uruguayas señalaron que ese sistema había sido uno de los elementos clave para generar confianza en un mercado especialmente estricto con las condiciones sanitarias.

Japón volvió a abrir sus puertas en 2018 y Uruguay encontró en la trazabilidad una de sus principales cartas de presentación

El comercio creció desde entonces. Según el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, las exportaciones de carne bovina hacia Japón alcanzaron US$40,3 millones en 2024, frente a US$36,9 millones en 2023. Japón representó ese año el 1,9% del valor total de las exportaciones uruguayas de carne bovina.

El vínculo también se amplió más allá de los cortes tradicionales con este país de América del Sur. En 2022 Japón autorizó la importación de lengua bovina uruguaya, y en 2023 Uruguay exportó casi US$11 millones de ese producto al mercado japonés, con unas 1.293 toneladas. Japón es, además, el principal importador mundial de lengua bovina.