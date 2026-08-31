En medio del Océano Pacífico Sur se encuentra el atolón de la Isla Palmerston. Esta pertenece a las Islas Cook y es uno de los sitios más singulares del planeta Tierra.
Un marinero, tres mujeres y 23 hijos: la isla del Pacífico habitada por una sola familia desde hace 160 años
En 1863, el inglés William Marsters desembarcó en la deshabitada Isla Palmerston. Hoy, casi la totalidad de sus 50 pobladores son descendientes directos del mismo patriarca.
Esta isla estuvo deshabitada hasta 1863, cuando un marinero inglés llamado William Marsters decidió que era el lugar ideal para asentarse y fundar su propio hogar. Lo que en ese momento no sabía era que ese era el inicio de una dinastía familiar que iba a perdurar hasta hoy.
El origen de un linaje en medio del océano
Marsters no llegó solo a la isla Palmerston. Lo hizo acompañado de su esposa polinesia, a la que luego se sumaron dos primas de ellas. Resultó ser un matrimonio de cuatro, prácticamente y el marinero llegó a tener 23 hijos con las tres. Con el tiempo dejó de ser simplemente un marinero y se convirtió en un patriarca aventurero que había dado lugar a la población de toda la isla.
Más de 160 años después, la influencia de William Marsters sigue estando vigente. De hecho, la población de la isla Palmerston es de alrededor de 50 personas y todos, excepto tres personas, son descendientes directos de aquel marinero que encontró la isla deshabitada y se fue a vivir allí con su esposa y sus dos primas.
Cómo es la vida en la isla Palmerston
Este lugar es parte de las Islas Cook, pero sus habitantes viven aislados. Si bien tienen relaciones con otras islas y naciones, se siguen rigiendo bajo normas que fueron creadas por sus antepasados.
De hecho, la base fundamental de su supervivencia sigue siendo la pesca diaria, como cuando William Marsters vivía y se había instalado en el lugar. No obstante, también han sabido encontrar un ingreso económico en el turismo, por lo que ocasionalmente reciben yates y cruceros y les cobran a los turistas por darles un recorrido y contar la historia familiar desde los primeros habitantes de la isla. La tercera actividad económica tiene que ver con los cocos.
No obstante, ese aislamiento al que se han sometido los descendientes de la familia original también juega en contra. Se producen relaciones entre primos que tienen consecuencias en los hijos e incluso muchos se van a buscar otro tipo de vida, salarios más altos y poder conocer otros estilos de vida. Tal es así que en 1960 la población rondaba las 300 personas y actualmente el número es de cerca de 50. No obstante, aquellos que se quedan, lo hacen por voluntad propia y porque les gusta la tranquilidad de una isla que pocos conocen y a la que no es tan fácil acceder.
En pocas palabras
- Dinastía familiar: Una isla del Pacífico es habitada casi en su totalidad por descendientes de William Marsters, llegado en 1863.
- Origen único: El marinero inglés se asentó con su esposa y sus primas, teniendo 23 hijos que fundaron el linaje.
- Vida actual: Los 50 habitantes viven de la pesca, el turismo y cocos, manteniendo tradiciones ancestrales en aislamiento.