Un marinero, tres mujeres y 23 hijos: la isla del Pacífico habitada por una sola familia desde hace 160 años

Más de 160 años después, la influencia de William Marsters sigue estando vigente. De hecho, la población de la isla Palmerston es de alrededor de 50 personas y todos, excepto tres personas, son descendientes directos de aquel marinero que encontró la isla deshabitada y se fue a vivir allí con su esposa y sus dos primas.

Cómo es la vida en la isla Palmerston

Este lugar es parte de las Islas Cook, pero sus habitantes viven aislados. Si bien tienen relaciones con otras islas y naciones, se siguen rigiendo bajo normas que fueron creadas por sus antepasados.

De hecho, la base fundamental de su supervivencia sigue siendo la pesca diaria, como cuando William Marsters vivía y se había instalado en el lugar. No obstante, también han sabido encontrar un ingreso económico en el turismo, por lo que ocasionalmente reciben yates y cruceros y les cobran a los turistas por darles un recorrido y contar la historia familiar desde los primeros habitantes de la isla. La tercera actividad económica tiene que ver con los cocos.

No obstante, ese aislamiento al que se han sometido los descendientes de la familia original también juega en contra. Se producen relaciones entre primos que tienen consecuencias en los hijos e incluso muchos se van a buscar otro tipo de vida, salarios más altos y poder conocer otros estilos de vida. Tal es así que en 1960 la población rondaba las 300 personas y actualmente el número es de cerca de 50. No obstante, aquellos que se quedan, lo hacen por voluntad propia y porque les gusta la tranquilidad de una isla que pocos conocen y a la que no es tan fácil acceder.