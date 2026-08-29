Llevaron 30 mangostas a una isla para combatir víboras: tardaron 40 años en corregir el error

Para el año 2000 se estimaba que había alrededor de 10.000 mangostas en la isla. Ese mismo año comenzó un programa de erradicación que después incorporó a los llamados Amami Mongoose Busters, un equipo especializado que utilizó trampas, cámaras y perros entrenados para detectar a los animales.

40 años de lucha contra una especie invasora en una isla de Japón

El proceso llevó décadas. La última mangosta fue capturada en abril de 2018 y, desde entonces, no volvió a aparecer evidencia clara de ejemplares vivos. El gobierno japonés mantuvo los controles durante años porque encontrar cero animales no significa necesariamente que una población haya desaparecido. En 2024, dos modelos científicos calcularon una probabilidad de erradicación de 99,7% y 98,9%, respectivamente, y Japón declaró oficialmente eliminada la especie de la isla.

Lo importante ocurrió mientras las mangostas desaparecían. Los científicos comenzaron a registrar señales de recuperación entre distintas especies nativas. El área de distribución del conejo de Amami y de la rata de pelo largo de Ryukyu llegó a expandirse hasta 8 kilómetros entre 2011 y 2017, mientras también se observaba una recuperación de distintas especies de ranas.

El caso convirtió a Amami-Oshima en un ejemplo de restauración ecológica a gran escala. La isla forma parte del sitio de Patrimonio Mundial de la Unesco reconocido en 2021 por su biodiversidad.