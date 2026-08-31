Con poco más de 3.4 millones de habitantes, un territorio relativamente pequeño y una economía históricamente vinculada al campo, hay un país de América del Sur que consiguió ubicarse entre los de mayor riqueza por habitante de región.
Tiene más vacas que habitantes y lidera América del Sur en riqueza por habitante: supera a China y Rusia
Un país de América del Sur desafía su tamaño con una economía que supera a varias potencias mundiales por habitante.
El tamaño de este país de América del Sur contrasta con el peso de su producción agropecuaria. Tiene más de 11 millones de bovinos, más de tres veces su población, y convirtió a la carne, la soja y la celulosa en algunos de sus principales productos de exportación.
Pequeño, ganadero y rico: el país de América del Sur que supera a China y Rusia por habitante
Se trata de Uruguay, que en los últimos años consolidó su posición como una de las economías con mayor PIB por habitante de la región. En 2024 alcanzó unos US$23.900 por persona, según el Banco Mundial, frente a un promedio de alrededor de US$10.700 para América del Sur. En 2025, el indicador volvió a subir hasta US$25.215, mientras la población se ubicó en 3.384.688 habitantes.
El salto no ocurrió de un año para otro. Uruguay ya aparecía entre las economías más ricas por habitante de Sudamérica desde hace décadas, pero su ventaja se hizo especialmente visible durante la última década. Entre 2015 y 2024, su PIB per cápita en dólares corrientes aumentó alrededor de un 51%, hasta superar los US$23.600 en 2024 según datos del Banco Mundial.
Cómo Uruguay transformó su economía: del campo a la celulosa, la tecnología y las energías renovables
Uruguay empezó a cambiar su estructura productiva mucho antes de que sus indicadores económicos mostraran el resultado. Uno de los primeros pasos fue apostar la forestación. En 1987, la Ley Forestal creó incentivos fiscales para impulsar la plantación de bosques en zonas consideradas de prioridad forestal, con beneficios para productores y empresas vinculadas a la producción y transformación de madera.
Con el crecimiento de las plantaciones también llegaron grandes inversiones. UPM y Montes del Plata instalaron plantas de celulosa que transformaron a la actividad forestal en uno de los principales motores de las exportaciones uruguayas. La primera planta de UPM comenzó a operar en 2007 y Montes del Plata en 2014; posteriormente se sumó una segunda planta de UPM.
El segundo cambio llegó con los servicios. Uruguay aprovechó su régimen de zonas francas, donde las empresas pueden desarrollar actividades comerciales, industriales y de servicios con exoneraciones de impuestos nacionales bajo determinadas condiciones. A esto se sumaron incentivos específicos para el sector tecnológico, que favorecieron la expansión de las exportaciones de software y servicios globales.
La energía fue otro de los grandes cambios. Durante la década de 2010, Uruguay aceleró la incorporación de energía eólica, solar, hidroeléctrica y biomasa, hasta transformar por completo su matriz eléctrica. La expansión permitió reducir el uso de combustibles fósiles para generar electricidad y convirtió a las renovables en una de las principales características de su modelo energético.
En pocas palabras
- Uruguay: Lidera América del Sur en riqueza por habitante, superando a China y Rusia.
- Economía: Su PIB per cápita alcanzó los US$23.900 en 2024, superando el promedio regional.
- Producción: Con más de 11 millones de bovinos, el agro es un pilar clave de su economía exportadora.