Tiene más vacas que habitantes y lidera América del Sur en riqueza por habitante: supera a China y Rusia

El salto no ocurrió de un año para otro. Uruguay ya aparecía entre las economías más ricas por habitante de Sudamérica desde hace décadas, pero su ventaja se hizo especialmente visible durante la última década. Entre 2015 y 2024, su PIB per cápita en dólares corrientes aumentó alrededor de un 51%, hasta superar los US$23.600 en 2024 según datos del Banco Mundial.

Cómo Uruguay transformó su economía: del campo a la celulosa, la tecnología y las energías renovables

Uruguay empezó a cambiar su estructura productiva mucho antes de que sus indicadores económicos mostraran el resultado. Uno de los primeros pasos fue apostar la forestación. En 1987, la Ley Forestal creó incentivos fiscales para impulsar la plantación de bosques en zonas consideradas de prioridad forestal, con beneficios para productores y empresas vinculadas a la producción y transformación de madera.

Con el crecimiento de las plantaciones también llegaron grandes inversiones. UPM y Montes del Plata instalaron plantas de celulosa que transformaron a la actividad forestal en uno de los principales motores de las exportaciones uruguayas. La primera planta de UPM comenzó a operar en 2007 y Montes del Plata en 2014; posteriormente se sumó una segunda planta de UPM.

El segundo cambio llegó con los servicios. Uruguay aprovechó su régimen de zonas francas, donde las empresas pueden desarrollar actividades comerciales, industriales y de servicios con exoneraciones de impuestos nacionales bajo determinadas condiciones. A esto se sumaron incentivos específicos para el sector tecnológico, que favorecieron la expansión de las exportaciones de software y servicios globales.

La energía fue otro de los grandes cambios. Durante la década de 2010, Uruguay aceleró la incorporación de energía eólica, solar, hidroeléctrica y biomasa, hasta transformar por completo su matriz eléctrica. La expansión permitió reducir el uso de combustibles fósiles para generar electricidad y convirtió a las renovables en una de las principales características de su modelo energético.