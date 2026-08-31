Frío polar en la primera semana de septiembre: caída de la temperatura, mínimas de 3 grados y ráfagas intensas

El avance del aire polar en el país

Las proyecciones meteorológicas del sitio especializado Meteored, basadas en las simulaciones del modelo europeo ECMWF, indican que el aire gélido ingresará durante el jueves 3 de septiembre por el sur patagónico. A medida que el frente se desplace hacia el norte, provocará lluvias, chaparrones y un desplome paulatino de los registros térmicos entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre.

Ráfagas intensas: La rotación del viento al sector sur generará bajas marcas de sensación térmica en la franja pampeana y el centro del territorio nacional.

La rotación del viento al sector sur generará bajas marcas de en la franja pampeana y el centro del territorio nacional. Retorno de heladas: Se anticipa la reaparición de heladas meteorológicas desde la Patagonia hasta la región pampeana.

Se anticipa la reaparición de desde la Patagonia hasta la región pampeana. Marcado descenso: Las temperaturas máximas y mínimas se ubicarán sensiblemente por debajo de los promedios habitualmente registrados para el inicio de la primavera meteorológica.

Cómo estará el tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el regreso de las bajas temperaturas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires.