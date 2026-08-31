Frío polar en la primera semana de septiembre: caída de la temperatura, mínimas de 3 grados y ráfagas intensas

El inicio de septiembre estará marcado por un giro rotundo en las condiciones meteorológicas sobre la Argentina. Tras un cierre de agosto con fuerte variabilidad, un frente frío de origen polar irrumpirá desde la Patagonia y avanzará de manera progresiva hacia la franja central del país.
El avance del aire polar en el país
Las proyecciones meteorológicas del sitio especializado Meteored, basadas en las simulaciones del modelo europeo ECMWF, indican que el aire gélido ingresará durante el jueves 3 de septiembre por el sur patagónico. A medida que el frente se desplace hacia el norte, provocará lluvias, chaparrones y un desplome paulatino de los registros térmicos entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre.
- Ráfagas intensas: La rotación del viento al sector sur generará bajas marcas de sensación térmica en la franja pampeana y el centro del territorio nacional.
- Retorno de heladas: Se anticipa la reaparición de heladas meteorológicas desde la Patagonia hasta la región pampeana.
- Marcado descenso: Las temperaturas máximas y mínimas se ubicarán sensiblemente por debajo de los promedios habitualmente registrados para el inicio de la primavera meteorológica.
Cómo estará el tiempo en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el regreso de las bajas temperaturas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires.
A pesar de la irrupción fría, las proyecciones descartan precipitaciones para los primeros días del mes, garantizando jornadas con abundante presencia de sol. El punto más crítico de esta masa de aire se registrará durante el sábado 5 de septiembre, jornada que se perfila como la más fría de la semana, con temperaturas mínimas que se ubicarán entre los 3 °C y 4 °C en diversos sectores del conurbano bonaerense.
Pronóstico extendido para Mendoza
En la provincia de Mendoza, las marcas térmicas, según el SMN mostrarán tardes agradables antes del ingreso de las ráfagas del sur previstas hacia el tramo final de la semana:
- Lunes 31 de agosto: Cielo algo nublado con ambiente templado en la tarde. Mínima: 8 °C | Máxima: 20 °C.
- Martes 1 de septiembre: Tiempo estable con sol entre nubes y poco cambio térmico. Mínima: 7 °C | Máxima: 20 °C.
- Miércoles 2 de septiembre: Ascenso de la temperatura y tarde cálida en el llano. Mínima: 10 °C | Máxima: 23 °C.
- Jueves 3 de septiembre: Ingreso de aire frío con viento moderado del sur y ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana. Mínima: 9 °C | Máxima: 18 °C.
- Viernes 4 de septiembre: Descenso de la temperatura con cielo parcialmente nublado. Mínima: 6 °C | Máxima: 16 °C.
- Sábado 5 de septiembre: Jornada fría con leve recuperación por la tarde. Mínima: 7 °C | Máxima: 17 °C.
- Domingo 6 de septiembre: Cielo algo nublado y ambiente fresco. Mínima: 8 °C | Máxima: 18 °C.
En pocas palabras
- Ingreso de aire frío polar: Se espera un marcado descenso de temperatura y ráfagas del sur en la franja central del país.
- Pronóstico AMBA: Se anticipan mínimas de 3°C y 4°C el sábado 5 de septiembre, con jornadas soleadas.
- Estado del tiempo Mendoza: El viernes 4 de septiembre se registrarán mínimas de 6°C y máximas de 16°C, con cielo parcialmente nublado.