Pronóstico del tiempo para la primera semana de septiembre: Frente frío polar y baja abrupta de temperatura

Avance del frente polar y marcado descenso térmico

Según las proyecciones meteorológicas difundidas por la plataforma Meteored, sustentadas en las simulaciones del modelo numérico ECMWF, la masa de aire frío hará su irrupción en el sur de la Patagonia durante la jornada del jueves 3 de septiembre. El sistema avanzará acompañado por precipitaciones, chaparrones e inestabilidad que se desplazarán paulatinamente hacia la franja central de la Argentina.

El cambio en la circulación atmosférica afectará de manera coordinada a la mayor parte del territorio nacional entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre: