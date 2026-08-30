El escenario de fuerte variabilidad meteorológica que marcó el cierre de agosto dará paso a un panorama dominado por condiciones invernales en todo el país. Tras un fin de semana atravesado por alertas por lluvias, nieve y ráfagas en distintas provincias, los modelos de pronóstico del tiempo anticipan un punto de inflexión con el ingreso de un potente frente de origen polar a comienzos de septiembre.
Pronóstico del tiempo para la primera semana de septiembre: Frente frío polar y baja abrupta de temperatura
El ingreso de una masa de aire polar a partir del jueves 3 de septiembre provocará un marcado descenso térmico, fuertes vientos del sur y heladas en gran parte de Argentina.
Avance del frente polar y marcado descenso térmico
Según las proyecciones meteorológicas difundidas por la plataforma Meteored, sustentadas en las simulaciones del modelo numérico ECMWF, la masa de aire frío hará su irrupción en el sur de la Patagonia durante la jornada del jueves 3 de septiembre. El sistema avanzará acompañado por precipitaciones, chaparrones e inestabilidad que se desplazarán paulatinamente hacia la franja central de la Argentina.
El cambio en la circulación atmosférica afectará de manera coordinada a la mayor parte del territorio nacional entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre:
- Ráfagas intensas del sector sur: El predominio de vientos fríos provocará un desplome acentuado en las marcas de sensación térmica sobre la franja pampeana y el centro del país.
- Retorno de las heladas: Se anticipa la reaparición de heladas meteorológicas desde el norte patagónico hasta la región pampeana.
- Ambiente gélido generalizado: Las temperaturas máximas y mínimas se ubicarán por debajo de las marcas promedio para el inicio de la primavera meteorológica.
Este marcado descenso de la temperatura consolidará un inicio de mes con condiciones climáticas homogéneas y significativamente más frías que las registradas durante los últimos días de agosto.
Cómo estará el tiempo en Mendoza esta semana
- Lunes 31 de agosto: Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 21°C y Mínima: 8°C
- Martes 1 de septiembre: Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Estable en cordillera.Máxima: 22°C y Mínima: 6°C
- Miércoles 2 de septiembre: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Estable en cordillera. Máxima: 20°C Y Mínima: 7°C
- Jueves 3 de septiembre: Parcial nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera. Máxima: 16°C | Mínima: 7°C
En pocas palabras
- Frente polar: Una masa de aire frío ingresará desde el jueves 3 de septiembre, provocando descenso térmico y vientos fuertes.
- Heladas: Se esperan heladas meteorológicas desde el norte patagónico hasta la región pampeana.
- Temperaturas: Las marcas térmicas máximas y mínimas estarán por debajo de lo habitual para el inicio de la primavera.