Temperaturas primaverales para este sábado en Mendoza

El tiempo para el sábado

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. El día comenzará con algunas nubes y 10°C durante la madrugada, para luego descender hasta los 7°C en la mañana, momento en el que se registrará la temperatura mínima con vientos prácticamente en calma desde el suroeste (entre 0 y 2 km/h).

Hacia la tarde se sentirá el repunte térmico y las condiciones primaverales serán protagonistas: el termómetro escalará hasta alcanzar una máxima de 19°C. Durante esta franja, el viento rotará hacia el noreste con intensidad leve (7 a 12 km/h) y la probabilidad de lluvias se mantendrá casi nula, apenas entre el 0% y el 10%. Llegada la noche, el ambiente continuará agradable con unos 15°C.