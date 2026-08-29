Temperaturas primaverales para este sábado en Mendoza

El pronóstico del tiempo para este sábado 29 de agosto en Mendoza anticipa una jornada sumamente agradable y estable. Tras los días de inestabilidad y frío, la provincia experimentará un anticipo de la próxima estación, con temperaturas primaverales ideales para disfrutar al aire libre.
El tiempo para el sábado
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. El día comenzará con algunas nubes y 10°C durante la madrugada, para luego descender hasta los 7°C en la mañana, momento en el que se registrará la temperatura mínima con vientos prácticamente en calma desde el suroeste (entre 0 y 2 km/h).
Hacia la tarde se sentirá el repunte térmico y las condiciones primaverales serán protagonistas: el termómetro escalará hasta alcanzar una máxima de 19°C. Durante esta franja, el viento rotará hacia el noreste con intensidad leve (7 a 12 km/h) y la probabilidad de lluvias se mantendrá casi nula, apenas entre el 0% y el 10%. Llegada la noche, el ambiente continuará agradable con unos 15°C.
El domingo
La tendencia de buen tiempo y aire templado se sostendrá para el último día de descanso. El pronóstico oficial adelanta que el domingo conservará características muy similares, sin sobresaltos meteorológicos.
Se espera un leve repunte en la temperatura mínima, que se ubicará en los 8°C, mientras que la máxima rondará los 18°C, consolidando un fin de semana muy ameno en el territorio provincial.
En pocas palabras
- Fin de semana agradable: Mendoza disfrutará de temperaturas primaverales el sábado y domingo, con máximas de 19°C y 18°C respectivamente.
- Pronóstico del sábado: el Servicio Meteorológico Nacional prevé un cielo parcialmente nublado, mínima de 7°C y máxima de 19°C con vientos leves.
- Perspectiva del domingo: se espera buen tiempo con una mínima de 8°C y una máxima de 18°C, continuando el ambiente templado.