Grupo Lorenzo inauguró el concesionario oficial de Leapmotor en Mendoza: innovación, tecnología de autonomía extendida y el respaldo de Stellantis

Solución a la autonomía: la tecnología REEV

Uno de los mayores interrogantes que enfrentan los consumidores al evaluar vehículos electrificados es la disponibilidad de infraestructura de carga y la autonomía en viajes de larga distancia. Frente a esto, los modelos de Leapmotor incorporan la tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle). Se trata de una propulsión ultra-híbrida ideal para la geografía y las grandes distancias.

“Hay que destacar que tener el respaldo de Stellantis, uno de los mayores constructores mundiales de autos que opera seis marcas en la Argentina —Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, RAM—, de las cuales Lorenzo representa todas en la región de Cuyo. Tiene diferenciales en cuanto a la calidad, a la construcción, a la seguridad y, fundamentalmente, lo que ofrece es el sistema REEV, que tiene una autonomía de entre 900 km para uno de los modelos que se comercializan y hasta 1.000 km en el otro, porque tiene un generador eléctrico a nafta; entonces el auto no te deja a pie en lugares donde no haya disponibilidad de electricidad y lo reemplazas con una generación a nafta.”, destaco Lorenzo.

El diferencial clave: Respaldo multinacional y red de posventa

Ante la masiva llegada de marcas de origen asiático al mercado nacional impulsada por las recientes aperturas comerciales, la alianza entre Leapmotor y el grupo Stellantis aparece como el principal factor diferencial y de tranquilidad para los compradores locales.

De esta forma, Gerardo Lorenzo enfatizó la solidez que otorga contar con una infraestructura de servicios establecida y con presencia nacional a la hora de encarar este tipo de inversiones de largo plazo:

“Es un respaldo con el que la gente se siente segura porque cuenta con una trayectoria de años y de marcas que representa. Más allá de la avalancha de marcas chinas que están desembarcando permanentemente por esta apertura, acá es la única que tiene el respaldo de una multinacional líder como Stellantis. Lo que ofrece, saliendo de la región Cuyo donde siempre hay un taller del Grupo Lorenzo para darle atención, es que en todo el país cualquier concesionario de la red Stellantis puede darle atención primaria a estos vehículos, cosa que hoy por hoy ningún competidor de marcas chinas puede ofrecer.”

Atributos de producto y estándar tecnológico

Bajo el lema global de la marca, “Tu versión inteligente”, Leapmotor apunta a captar a un perfil de cliente informado, analítico y exigente con el nivel de equipamiento y conectividad de su vehículo.

“Nos hemos encontrado hoy con clientes que vienen muy preparados, muy capacitados, y realmente cuando uno empieza a analizar el producto en sí, más allá de la tecnología REEV, tiene cuestiones en cuanto a tecnología y seguridad que realmente son innovadoras y están al nivel de marcas primeras alemanas históricas; no se encuentran comúnmente en lo que son los chinos. Se puede apreciar internamente el nivel de minimalismo que tiene el vehículo, el nivel de asistencia a la conducción, y vuelvo a hacer mucha fuerza en el respaldo y en la seguridad que brinda una compañía como Stellantis y una red de concesionarios sumamente arraigada en todo el país.”

Gran autonomía para las rutas mendocinas y argentinas

Leapmotor B10 ultra-híbrido: Combina tecnología avanzada, diseño elegante y una propuesta pensada para los nuevos hábitos de conducción. Destaca por incorporar sistemas inteligentes, elevados estándares de seguridad y una autonomía superior a los 900 kilómetros.

Combina tecnología avanzada, diseño elegante y una propuesta pensada para los nuevos hábitos de conducción. Destaca por incorporar sistemas inteligentes, elevados estándares de seguridad y una autonomía superior a los 900 kilómetros. Leapmotor C10 ultra-híbrido: Un SUV tecnológico, confortable y seguro, desarrollado para ofrecer una experiencia de manejo moderna y eficiente, con una autonomía que supera los 1.000 kilómetros.

Mendoza iluminada con la llega de Leapmotor

Con una imponente activación urbana que iluminó de verde el emblemáticos puntos de nuestra provincia, la marca de vehículos electrificados celebró su desembarco oficial.

Con la llegada de Leapmotor se iluminó el emblemático túnel de la Ruta provincial 82 que une las localidades de Cacheuta con Potrerillos.

De esta manera, de la mano de Grupo Lorenzo, la marca del grupo Stellantis se hizo presente en distintos escenarios locales. En un despliegue visual que encendió la noche mendocina, el icónico monumento al Cóndor, en la intersección de los Accesos Sur y Este. Además, se iluminó el emblemático túnel de la Ruta provincial 82 que une las localidades de Cacheuta con Potrerillos.

En un despliegue visual que encendió la noche mendocina, el icónico monumento al Cóndor, en la intersección de los Accesos Sur y Este.

Para finalizar con una inédita intervención en los Portones del Parque General San Martín y los Caballitos de Marly, en la Ciudad de Mendoza. El encendido de estos espacios del paisaje mendocino no solo marcó la llegada de la marca a la provincia, sino que anticipa la propuesta vanguardista de su portfolio: transporte electrificado de última generación con diseños futuristas, máximo equipamiento de confort y seguridad, y autonomías referentes en la industria.