Grupo Lorenzo continúa expandiendo su presencia en Cuyo con la inauguración de Leapmotor Lorenzo, la nueva sede oficial de la marca que abre sus puertas en la región y que se encontrará en Chacras Park (Panamericana s/n, frente a los Caracoles de Chacras). Esta apertura, a partir del 28 de agosto, permite a los mendocinos conocer de cerca la propuesta de Leapmotor, que llega al mercado argentino combinando innovación, tecnología inteligente y soluciones de movilidad electrificada.
Grupo Lorenzo inaugura el concesionario oficial de Leapmotor en Mendoza y abre una nueva era en movilidad eléctrica en Cuyo
Con la alianza de Grupo Lorenzo y el respaldo de Stellantis, Leapmotor desembarca en Cuyo ofreciendo modelos híbridos de alta autonomía, marcando un hito en el mercado automotor local
En Mendoza, Grupo Lorenzo pondrá a disposición —en un espacio ideado y construido desde cero para la firma— los modelos Leapmotor B10 y Leapmotor C10, los primeros de la marca que ya se comercializan en el país.
Nacida en China en 2015 como una start-up de vehículos de nuevas energías (NEV), Leapmotor llega precedida por un éxito global arrollador: tras vender 600.000 unidades en 2025, proyecta alcanzar el millón de vehículos este año.
Gran autonomía para las rutas mendocinas y argentinas
- Leapmotor B10 ultra-híbrido: Combina tecnología avanzada, diseño elegante y una propuesta pensada para los nuevos hábitos de conducción. Destaca por incorporar sistemas inteligentes, elevados estándares de seguridad y una autonomía superior a los 900 kilómetros.
- Leapmotor C10 ultra-híbrido: Un SUV tecnológico, confortable y seguro, desarrollado para ofrecer una experiencia de manejo moderna y eficiente, con una autonomía que supera los 1.000 kilómetros.
La fuerza de una alianza: Stellantis y Grupo Lorenzo
Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, hace referencia a la llegada de Leapmotor al país: "Gracias a la potente estrategia de posventa de Stellantis, los clientes se beneficiarán de un nivel de servicio inigualable. Esto es un diferenciador muy importante frente a la competencia de marcas chinas. Sumamos la trayectoria de un líder mundial junto con el conocimiento del mercado de redes consolidadas".
Por su parte, en Mendoza, este respaldo estratégico se materializa a través de la sólida estructura y experiencia de Grupo Lorenzo, asegurando repuestos, talleres especializados y atención premium.
Con esta inauguración, Grupo Lorenzo suma una nueva marca a su red de concesionarios y reafirma su compromiso de acercar al mercado argentino las últimas innovaciones de la industria automotriz, brindando a sus clientes alternativas de movilidad de vanguardia.
En pocas palabras
- Mendoza y Movilidad: Grupo Lorenzo inaugura el concesionario oficial de Leapmotor, marcando una nueva era en movilidad eléctrica en Cuyo.
- Modelos Destacados: se presentan los modelos Leapmotor B10 y C10 ultra-híbridos, con autonomías superiores a 900 y 1.000 kilómetros respectivamente.
- Alianza Estratégica: la llegada de Leapmotor al país se apoya en la infraestructura de Stellantis y la experiencia local de Grupo Lorenzo.