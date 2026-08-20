Grupo Lorenzo inaugura el concesionario oficial de Leapmotor en Mendoza y abre una nueva era en movilidad eléctrica en Cuyo

Leapmotor C10 ultra-híbrido, un SUV tecnológico, confortable y seguro.

Gran autonomía para las rutas mendocinas y argentinas

Leapmotor B10 ultra-híbrido: Combina tecnología avanzada, diseño elegante y una propuesta pensada para los nuevos hábitos de conducción. Destaca por incorporar sistemas inteligentes, elevados estándares de seguridad y una autonomía superior a los 900 kilómetros.

Combina tecnología avanzada, diseño elegante y una propuesta pensada para los nuevos hábitos de conducción. Destaca por incorporar sistemas inteligentes, elevados estándares de seguridad y una autonomía superior a los 900 kilómetros. Leapmotor C10 ultra-híbrido: Un SUV tecnológico, confortable y seguro, desarrollado para ofrecer una experiencia de manejo moderna y eficiente, con una autonomía que supera los 1.000 kilómetros.

Se presentan los modelos Leapmotor B10 y C10 ultra-híbridos, con autonomías superiores a 900 y 1.000 kilómetros respectivamente.

La fuerza de una alianza: Stellantis y Grupo Lorenzo

Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, hace referencia a la llegada de Leapmotor al país: "Gracias a la potente estrategia de posventa de Stellantis, los clientes se beneficiarán de un nivel de servicio inigualable. Esto es un diferenciador muy importante frente a la competencia de marcas chinas. Sumamos la trayectoria de un líder mundial junto con el conocimiento del mercado de redes consolidadas".

Por su parte, en Mendoza, este respaldo estratégico se materializa a través de la sólida estructura y experiencia de Grupo Lorenzo, asegurando repuestos, talleres especializados y atención premium.

Con esta inauguración, Grupo Lorenzo suma una nueva marca a su red de concesionarios y reafirma su compromiso de acercar al mercado argentino las últimas innovaciones de la industria automotriz, brindando a sus clientes alternativas de movilidad de vanguardia.