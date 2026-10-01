Detrás de cada bono provincial, de cada obligación negociable de una empresa local y de cada aval que le abre a una pyme la puerta del crédito hay un mercado de capitales que funciona en Mendoza. La Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) sentará en una misma mesa a quienes lo hacen funcionar: el Estado provincial y los municipios que emiten deuda, las SGR que garantizan, los agentes que estructuran y las pymes que ya se financiaron.
Semana Mundial del Inversor: Provincia, municipios, pymes y SGR se reúnen en la BCM
La propuesta de la BCM suma a Mendoza al calendario nacional, que tiene un objetivo común: acercar el mercado de capitales a más personas y empresas
La jornada forma parte de la Semana Mundial del Inversor, una iniciativa internacional de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) que coordina en la Argentina la Comisión Nacional de Valores (CNV). https://www.cnv.gov.ar/semanamundialdelinversor/
Este año se celebra la décima edición, del 5 al 11 de octubre, con actividades en más de 100 jurisdicciones de todo el mundo. La propuesta de la BCM suma a Mendoza al calendario nacional de la iniciativa, que tiene un objetivo común: acercar el mercado de capitales a más personas y empresas, y promover inversiones informadas y seguras.
Entre los invitados especiales estarán Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Mendoza; Gabriela Salvi, del Consejo Federal de Inversiones (CFI); Francisco Herrera, de Cuyo Aval SGR; Emiliano Moyano, de Acindar Pymes y Avalar SGR; Alejandra Lorefice, de Garantizar SGR; Carina Egea, de Portfolio, Alfonso Brandi, de Mendoza Fiduciaria y representantes del área de Hacienda de los Municipios del Gran Mendoza.
La BCM moderará todos los paneles de la jornada. Durante todo el día, además, funcionarán en el hall stands de ALyCs, SGR y bancos, donde los asistentes podrán hacer consultas directas. Las inscripciones se realizan en este link.
Apertura institucional
A las 9:15, autoridades de la BCM, y el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, abrirán la actividad.
Provincia y municipios: cómo se financia lo público
El primer panel, con Víctor Fayad y representantes del área de Hacienda de los municipios, pondrá la lupa sobre los emisores públicos mendocinos. Se explicará cómo se estructura una emisión de deuda, qué exige el mercado del otro lado y cómo la Provincia y los municipios administran y cuidan sus fondos.
Pymes y SGR: el aval que abre la puerta al crédito
En el segundo panel, las sociedades de garantía recíproca con actuación en Cuyo mostrarán cómo una pyme mendocina puede acceder al mercado de capitales respaldada por un aval. Participarán Francisco Herrera (Cuyo Aval SGR), Emiliano Moyano (Acindar Pymes y Avalar SGR) y Alejandra Lorefice (Garantizar SGR), junto con Gabriela Salvi por el CFI y una pyme que ya se financió con aval, que contará su experiencia.
Casos locales: obligaciones negociables y fideicomisos
El cierre del programa estará dedicado a quienes ya emitieron. Carina Egea, de Portfolio, presentará su trabajo como estructuradora junto a dos empresas locales que colocaron obligaciones negociables. Alfonso Brandi, de Mendoza Fiduciaria, explicará cómo estructurar fideicomisos para colocarlos en el mercado de capitales.
Un hub que conecta
La Semana del Inversor es una muestra de lo que BCM hace todos los días como hub de negocios de Mendoza: conectar sectores y ofrecer soluciones para cada tipo de público. En la Bolsa se encuentran el sector productivo, el financiero, el académico, el deportivo, el turístico y el cultural.
La misma institución que acompaña a las empresas locales en su desarrollo nacional e internacional reúne ahora, en un mismo lugar, a quienes emiten, garantizan, estructuran e invierten. Así, el financiamiento deja de ser un tema de especialistas y se convierte en una herramienta concreta de desarrollo para la Provincia, sus municipios y sus pymes.
"Mendoza tiene un mercado de capitales que ya financia obras, empresas y proyectos, y queremos que se conozca. Por eso sentamos en la misma mesa a la Provincia, a los municipios, a las SGR y a las empresas que ya emitieron, para que cualquier pyme mendocina vea que ese camino también está a su alcance", afirmó Santiago Pérez Araujo, director de la Bolsa de Comercio de Mendoza.
En pocas palabras
- Semana Mundial del Inversor: la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) se suma a la iniciativa internacional de la IOSCO para promover el mercado de capitales.
- Participantes clave: se reunirán funcionarios provinciales, municipales, representantes de SGR, pymes y estructuradores financieros.
- Objetivo: acercar el mercado de capitales a más personas y empresas, fomentando inversiones informadas y seguras.