Semana Mundial del Inversor: Provincia, municipios, pymes y SGR se reúnen en la BCM

Entre los invitados especiales estarán Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Mendoza; Gabriela Salvi, del Consejo Federal de Inversiones (CFI); Francisco Herrera, de Cuyo Aval SGR; Emiliano Moyano, de Acindar Pymes y Avalar SGR; Alejandra Lorefice, de Garantizar SGR; Carina Egea, de Portfolio, Alfonso Brandi, de Mendoza Fiduciaria y representantes del área de Hacienda de los Municipios del Gran Mendoza.

La BCM moderará todos los paneles de la jornada. Durante todo el día, además, funcionarán en el hall stands de ALyCs, SGR y bancos, donde los asistentes podrán hacer consultas directas. Las inscripciones se realizan en este link.

La Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) se suma a la iniciativa internacional de la IOSCO para promover el mercado de capitales.

Apertura institucional

A las 9:15, autoridades de la BCM, y el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, abrirán la actividad.

Provincia y municipios: cómo se financia lo público

El primer panel, con Víctor Fayad y representantes del área de Hacienda de los municipios, pondrá la lupa sobre los emisores públicos mendocinos. Se explicará cómo se estructura una emisión de deuda, qué exige el mercado del otro lado y cómo la Provincia y los municipios administran y cuidan sus fondos.

Pymes y SGR: el aval que abre la puerta al crédito

En el segundo panel, las sociedades de garantía recíproca con actuación en Cuyo mostrarán cómo una pyme mendocina puede acceder al mercado de capitales respaldada por un aval. Participarán Francisco Herrera (Cuyo Aval SGR), Emiliano Moyano (Acindar Pymes y Avalar SGR) y Alejandra Lorefice (Garantizar SGR), junto con Gabriela Salvi por el CFI y una pyme que ya se financió con aval, que contará su experiencia.

Casos locales: obligaciones negociables y fideicomisos

El cierre del programa estará dedicado a quienes ya emitieron. Carina Egea, de Portfolio, presentará su trabajo como estructuradora junto a dos empresas locales que colocaron obligaciones negociables. Alfonso Brandi, de Mendoza Fiduciaria, explicará cómo estructurar fideicomisos para colocarlos en el mercado de capitales.

Un hub que conecta

La Semana del Inversor es una muestra de lo que BCM hace todos los días como hub de negocios de Mendoza: conectar sectores y ofrecer soluciones para cada tipo de público. En la Bolsa se encuentran el sector productivo, el financiero, el académico, el deportivo, el turístico y el cultural.

La misma institución que acompaña a las empresas locales en su desarrollo nacional e internacional reúne ahora, en un mismo lugar, a quienes emiten, garantizan, estructuran e invierten. Así, el financiamiento deja de ser un tema de especialistas y se convierte en una herramienta concreta de desarrollo para la Provincia, sus municipios y sus pymes.

"Mendoza tiene un mercado de capitales que ya financia obras, empresas y proyectos, y queremos que se conozca. Por eso sentamos en la misma mesa a la Provincia, a los municipios, a las SGR y a las empresas que ya emitieron, para que cualquier pyme mendocina vea que ese camino también está a su alcance", afirmó Santiago Pérez Araujo, director de la Bolsa de Comercio de Mendoza.