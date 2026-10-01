Grupo Lorenzo presenta la mayor exhibición de marcas chinas con descuentos de hasta USD 3.000

La muestra tendrá lugar en el complejo Chacras Park (Panamericana S/N frente a los Caracoles de Chacras), donde convergen los concesionarios chinos oficiales del grupo. Durante las jornadas de la exposición, los visitantes podrán recorrer en un solo lugar la oferta completa de marcas referentes como BAIC, Arcfox, JAC, Leapmotor y la marca premium de motos Voge, explorando vehículos de diversos segmentos y con múltiples opciones de motorización.

BAIC, Arcfox, JAC, Leapmotor y Voge exhibirán sus modelos con descuentos.

Una propuesta integral de movilidad e innovación

El crecimiento y la consolidación de los fabricantes asiáticos en el mercado global han redefinido las expectativas de los usuarios. Expo Oriente se presenta no solo como una feria comercial, sino como una experiencia para conocer de primera mano cómo estas firmas han evolucionado en aspectos clave como la conectividad, la seguridad activa, la conducción asistida y la sostenibilidad.