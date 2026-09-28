Grupo Lorenzo llevó toda la tecnología al Masters Food & Wine del Park Hyatt

En este marco, Grupo Lorenzo aportó la cuota de innovación y tecnología al evento mediante la presentación exclusiva ante los invitados del innovador modelo B10 de Leapmotor, la marca global de vehículos eléctricos respaldada por el Grupo Stellantis.

Grupo Lorenzo presentó el Leapmotor B10, un eléctrico de rango extendido (REEV) con 15 asistencias ADAS.

Durante el encuentro, Yair Simón, asesor comercial de Leapmotor Lorenzo, explicó en detalle los pilares tecnológicos que definen al nuevo vehículo. Simon destacó que el principal factor diferencial del B10 radica en su sistema REEV (Range Extended Electric Vehicle o eléctrico de rango extendido). Esta propuesta ultra-híbrida se adapta perfectamente a la geografía y a las grandes distancias de Argentina, ya que combina la suavidad de andar y la aceleración instantánea de un vehículo 100% eléctrico con la tranquilidad de una autonomía superior a los 900 kilómetros, gracias a la integración de un eficiente generador a combustión.