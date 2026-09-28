Grupo Lorenzo formó parte de una nueva edición del prestigioso Masters Food & Wine 2026, el icónico encuentro gastronómico llevado a cabo en el Park Hyatt Mendoza. En esta oportunidad, el evento alcanzó un hito histórico al convocar por primera vez a doce destacados chefs ejecutivos provenientes de distintos hoteles Hyatt de Latinoamérica. Junto a emblemáticas bodegas argentinas, los maestros culinarios deleitaron a los asistentes con maridajes exclusivos y platos diseñados especialmente para la ocasión, celebrando la diversidad, identidad y riqueza gastronómica de toda la región.
Grupo Lorenzo llevó toda la tecnología al Masters Food & Wine del Park Hyatt
Park Hyatt Mendoza celebró sus 25 años con una propuesta histórica que convocó a 12 chefs de la cadena en Latinoamérica, junto a etiquetas emblemáticas de la vitivinicultura argentina en una experiencia única. Leapmotor Lorenzo se sumó a esta noche única
En este marco, Grupo Lorenzo aportó la cuota de innovación y tecnología al evento mediante la presentación exclusiva ante los invitados del innovador modelo B10 de Leapmotor, la marca global de vehículos eléctricos respaldada por el Grupo Stellantis.
Durante el encuentro, Yair Simón, asesor comercial de Leapmotor Lorenzo, explicó en detalle los pilares tecnológicos que definen al nuevo vehículo. Simon destacó que el principal factor diferencial del B10 radica en su sistema REEV (Range Extended Electric Vehicle o eléctrico de rango extendido). Esta propuesta ultra-híbrida se adapta perfectamente a la geografía y a las grandes distancias de Argentina, ya que combina la suavidad de andar y la aceleración instantánea de un vehículo 100% eléctrico con la tranquilidad de una autonomía superior a los 900 kilómetros, gracias a la integración de un eficiente generador a combustión.
Además de su destacada eficiencia mecánica y motriz, Simon resaltó el firme compromiso del B10 con el confort familiar, la conectividad y la máxima protección de sus ocupantes. El modelo incorpora un paquete de 15 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS Nivel 2), complementado con un sistema de seguridad pasiva de 7 airbags e interiores saludables confeccionados con materiales ecológicos certificados. En el apartado tecnológico, el habitáculo destaca por su gran pantalla multimedia flotante de 14,6 pulgadas, que ofrece una experiencia intuitiva al estilo de un smartphone y cuenta con actualizaciones de software remotas OTA (Over The Air).
Para quienes deseen experimentar el futuro de la movilidad eléctrica en Mendoza, Grupo Lorenzo dispone de su concesionario oficial Leapmotor en la estratégica ubicación de Chacras Park (Ruta Panamericana s/n, frente a los Caracoles de Chacras). En estas instalaciones, los clientes e interesados pueden acceder a planes de financiación exclusivos de la marca, recibir asesoramiento personalizado y solicitar un test drive para vivenciar de primera mano todas las prestaciones de los modelos B10 y C10 de Leapmotor.
En pocas palabras
- Park Hyatt Mendoza: celebró 25 años con 12 chefs latinoamericanos y bodegas argentinas.
- Grupo Lorenzo: presentó el Leapmotor B10, un eléctrico de rango extendido (REEV) con 15 asistencias ADAS.
- Innovación automotriz: el modelo B10 de Leapmotor destaca por su autonomía superior a 900 km y pantalla de 14,6 pulgadas.