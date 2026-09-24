La inteligencia artificial está cambiando el negocio: las claves que reunió Social Media Day Mendoza

La narrativa como parte de la estrategia de marca fue el eje de María Victoria Pirraglia, de Grupo Perfil. Micaela Ramunni, de B+B Group, abordó la relación entre IA y creatividad, mientras que Agustina Scarafia, de deache.io, puso el foco en la conversación como motor de transformación de los equipos.

Entre las exposiciones, el coffee break permitió continuar el intercambio fuera del escenario. Las conversaciones entre colegas y las entrevistas a asistentes y speakers acompañaron una jornada que también ofreció tiempo para encontrarse y compartir perspectivas sobre el trabajo cotidiano.

Experiencias de grandes marcas y voces locales

La experiencia mendocina tuvo su espacio en el panel integrado por Francisco Erian, de BUDA; Sofía Silva, de Universo Silvia; y Cristina Mengarelli, de EMETUR. Según publicó el organismo turístico tras el encuentro, Mengarelli destacó la campaña Mendoza, Manso Destino y las iniciativas de Mansas Promos, que vinculan promoción turística y articulación público-privada. Entre ellas, Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento aportaron ejemplos de cómo una estrategia de comunicación se conecta con propuestas concretas para visitantes y mendocinos.

El bloque de charlas finalizó a las 13:30 y la actividad continuó de 15 a 17 con dos workshops. Micaela Ramunni y Tomás Rivarola, de B+B Group, trabajaron sobre cómo construir un flujo de trabajo con IA y pasar de instrucciones aisladas a un sistema propio.

Social Media Day Mendoza reunió distintas perspectivas sobre una misma transformación.

Renata Franchini y Josefina González Lanuza, de deache.io, presentaron un caso de producción creativa con IA desarrollado y probado dentro de la agencia, centrado en reducir tiempos de ejecución.

Los talleres completaron el recorrido del encuentro con una instancia dedicada a la aplicación: cómo integrar las herramientas a los procesos que los equipos utilizan todos los días.

Con experiencias de grandes marcas y voces locales, Social Media Day Mendoza reunió distintas perspectivas sobre una misma transformación. La jornada acercó conocimientos y abrió conversaciones sobre cómo trabajar, crear y competir en un escenario donde la tecnología avanza rápido y el criterio para utilizarla resulta decisivo.