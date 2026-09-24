El insólito pedido del CEO de OpenAI ante la ONU para frenar el mayor peligro de la inteligencia artificial

Los riesgos de los modelos que se mejoran a sí mismos

El foco principal de la alerta presentada ante la ONU por el líder de OpenAI apunta a los sistemas capaces de programarse y perfeccionarse de forma recursiva. Según expuso, este tipo de inteligencia artificial podría acelerar su evolución hasta un punto en que los propios creadores resulten incapaces de comprender o seguir sus decisiones.

Para evitar este escenario, las empresas solicitaron la guía de los gobiernos para definir marcos técnicos que permitan:

Medir capacidades reales: evaluar de forma constante las herramientas antes de su despliegue masivo.

evaluar de forma constante las herramientas antes de su despliegue masivo. Verificar salvaguardas: implementar mecanismos de seguridad que impidan la autonomía descontrolada del software.

implementar mecanismos de seguridad que impidan la autonomía descontrolada del software. Compartir vulnerabilidades: crear canales internacionales para reportar fallos críticos entre países y empresas.

Reclamos y prohibiciones para la inteligencia artificial

Durante la misma cumbre internacional, otros referentes del sector tecnológico respaldaron la necesidad de una estrategia global. Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, definió a la inteligencia artificial como el problema de seguridad más importante de la actualidad y solicitó al Consejo de Seguridad medidas drásticas, entre ellas la prohibición explícita del uso de esta tecnología para la proliferación o fabricación de armas biológicas.

El director de Anthropic, Dario Amodei, alertó sobre los riesgos ocultos de la inteligencia artificial.

Sam Altman concluyó que OpenAI busca mantener tres principios rectores: