Un casamiento que debía ser una jornada de festejo terminó convertido en un verdadero escándalo policial y sentimental en la comunidad de Gomesende, provincia de Orense (Galicia, España). El caso tuvo peleas y hasta la novia confesó una infidelidad en la misma fiesta de la boda.
Infidelidad de la novia en los baños de la fiesta de casamiento y escándalo familiar
La celebración de un casamiento se vio empañada por una pelea familiar y la revelación de una infidelidad de la novia durante la fiesta
Un reclamo económico desató un enfrentamiento familiar con platos rotos, agresiones físicas y la llegada de las fuerzas de seguridad, al que luego se le sumó la revelación de una infidelidad de la novia durante la propia fiesta.
El hecho se registró en el complejo de turismo rural A Casa da Tulla, un histórico edificio de la zona. Según reveló el medio local La Región, la tensión se inició en pleno banquete cuando la flamante esposa, de nacionalidad colombiana, le exigió a su marido -residente del municipio vecino de Ramirás- la suma de 40.000 euros.
La mujer alegaba la existencia de un acuerdo previo al casamiento y pretendía que dicha suma se cubriera con el dinero recopilado a través de los sobres y regalos de los invitados.
Infidelidad de la novia en la fiesta casamiento y escándalo familiar
Ante la negativa del novio, la discusión escaló rápidamente e involucró a los familiares de ambos lados. Lo que comenzó como un cruce verbal derivó en insultos, empujones y agresiones físicas. Durante la gresca, parte de todo lo que había en el salón de la fiesta -vajilla, copas y cristalería- terminó destrozado.
Ante el nivel de violencia, los encargados del predio llamaron a las autoridades. Fue entonces que efectivos de la Guardia Civil debieron acudir de inmediato en el lugar para controlar la situación y disuadir a los contendientes.
Si bien la intervención policial no derivó en detenciones ni denuncias formales, las partes involucradas debieron firmar un compromiso para hacerse cargo de los daños materiales causados al local.
Infidelidad y divorcio express tras el casamiento
Cuando parecía que la tormenta había pasado, la historia sumó un nuevo capítulo. Durante el desarrollo del casamiento, la novia habría mantenido relaciones íntimas en los baños del establecimiento con un joven perteneciente al personal de organización del evento.
Pocas horas después del altercado y con la fiesta truncada, la mujer le comunicó a su entorno cercano la decisión de contactar de inmediato a un abogado para tramitar el divorcio. De esta manera, el matrimonio quedó al borde de la disolución formal a escasas horas de haber dado el "sí", dejando atrás una estela de deudas por destrozos y dos familias completamente peleadas.
En pocas palabras
- Escándalo en España: Una boda en Orense terminó con violencia familiar y la confesión de infidelidad de la novia.
- Reclamo millonario: La novia exigió 40.000 euros a su esposo, lo que desencadenó una pelea que incluyó destrozos en el salón.
- Divorcio express: Tras el escándalo y la confesión de infidelidad, la pareja decidió iniciar los trámites de divorcio horas después de la ceremonia.