Infidelidad de la novia en los baños de la fiesta de casamiento y escándalo familiar

La mujer alegaba la existencia de un acuerdo previo al casamiento y pretendía que dicha suma se cubriera con el dinero recopilado a través de los sobres y regalos de los invitados.

Infidelidad de la novia en la fiesta casamiento y escándalo familiar

Ante la negativa del novio, la discusión escaló rápidamente e involucró a los familiares de ambos lados. Lo que comenzó como un cruce verbal derivó en insultos, empujones y agresiones físicas. Durante la gresca, parte de todo lo que había en el salón de la fiesta -vajilla, copas y cristalería- terminó destrozado.

Ante el nivel de violencia, los encargados del predio llamaron a las autoridades. Fue entonces que efectivos de la Guardia Civil debieron acudir de inmediato en el lugar para controlar la situación y disuadir a los contendientes.

Si bien la intervención policial no derivó en detenciones ni denuncias formales, las partes involucradas debieron firmar un compromiso para hacerse cargo de los daños materiales causados al local.

Infidelidad y divorcio express tras el casamiento

Cuando parecía que la tormenta había pasado, la historia sumó un nuevo capítulo. Durante el desarrollo del casamiento, la novia habría mantenido relaciones íntimas en los baños del establecimiento con un joven perteneciente al personal de organización del evento.

Pocas horas después del altercado y con la fiesta truncada, la mujer le comunicó a su entorno cercano la decisión de contactar de inmediato a un abogado para tramitar el divorcio. De esta manera, el matrimonio quedó al borde de la disolución formal a escasas horas de haber dado el "sí", dejando atrás una estela de deudas por destrozos y dos familias completamente peleadas.