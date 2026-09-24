A qué hora define la DGE si por viento Zonda se suspenden las clases en los turnos tarde y noche

Las condiciones adversas se mantendrán durante todo el jueves 24 de septiembre, con un marcado ascenso de la temperatura máxima, que rondará 31°C, y ráfagas del sector oeste que podrían oscilar entre los 42 y 59 km/h en las horas más críticas.

Viento Zonda y las clases de la mañana

Por la alerta naranja por viento Zonda emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (DGE) y a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza, la Dirección General de Escuelas comunicó el jueves por la tarde que este jueves 24 de septiembre se suspenderían preventivamente la asistencia a clases presenciales durante el turno mañana en todos los establecimientos educativos de Mendoza.

Clases virtuales por el viento Zonda

Cabe señalar que la suspensión del dictado de clases en las aulas no implica la pérdida de la jornada escolar, ya que las actividades pedagógicas pasan automáticamente a desarrollarse mediante la modalidad virtual a través de las herramientas tecnológicas institucionales.