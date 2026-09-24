Ante la incertidumbre que suele generarse en la previa y en el transcurso de la jornada cuando el viento Zonda se hace presente en Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) maneja una ventana horaria clara para definir qué sucederá con el dictado de clases presenciales con las actividades en los turnos tarde, vespertino y nocturno.
A qué hora define la DGE si por viento Zonda se suspenden las clases en los turnos tarde y noche
La Dirección General de Escuelas (DGE) definirá si hay o no suspensión de clases presenciales por el viento Zonda
Según se estima, la decisión de la DGE sobre si habrá o no clases presenciales en esos turnos mencionados, al turno se dará a conocer alrededor de las 11 horas, un horario que generalmente utiliza para dar detalles cuando el viento Zonda está presente y puede incidir en el normal dictado de clases.
El objetivo principal de este margen de tiempo es otorgar previsibilidad a la comunidad educativa antes de la hora de ingreso y evitar desplazamientos innecesarios en pleno viento Zonda, ya que se vaticina, según el pronóstico del tiempo, que las ráfagas más fuertes se sentirán luego del mediodía en Mendoza.
Las condiciones adversas se mantendrán durante todo el jueves 24 de septiembre, con un marcado ascenso de la temperatura máxima, que rondará 31°C, y ráfagas del sector oeste que podrían oscilar entre los 42 y 59 km/h en las horas más críticas.
Viento Zonda y las clases de la mañana
Por la alerta naranja por viento Zonda emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (DGE) y a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza, la Dirección General de Escuelas comunicó el jueves por la tarde que este jueves 24 de septiembre se suspenderían preventivamente la asistencia a clases presenciales durante el turno mañana en todos los establecimientos educativos de Mendoza.
Clases virtuales por el viento Zonda
Cabe señalar que la suspensión del dictado de clases en las aulas no implica la pérdida de la jornada escolar, ya que las actividades pedagógicas pasan automáticamente a desarrollarse mediante la modalidad virtual a través de las herramientas tecnológicas institucionales.