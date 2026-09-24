Alerta meteorológica amarilla y naranja por Zonda: las ráfagas podrían llegar a los 90 km/h

El alerta naranja indica que se esperan vientos de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. El Zonda intenso puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

En el Gran Mendoza, la temperatura máxima rondará los 30°C.

Por el Zonda, la temperatura en el Gran Mendoza podría llegar a los 30°C.

Qué zonas estarán bajo alerta amarilla

El Este provincial y algunos sectores del Valle de Uco tendrán alerta amarilla, al igual que la zona de cordillera comprendida entre Las Heras y San Carlos.

En estos sectores se esperan vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. También pueden registrarse reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

La alerta amarilla se mantendrá durante la noche en los sectores donde disminuya la intensidad del viento.

El Zonda continuará el viernes en algunas zonas de Mendoza

En algunas zonas en las que rige alerta naranja, las ráfagas de Zonda podrían llegar a 90 km/h.

El viento Zonda comenzó a sentirse desde el miércoles en algunos sectores del Sur y el Valle de Uco, y según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuará hasta la tarde del viernes 25 de septiembre. Para esa jornada, el alerta se concentrará únicamente en las zonas cordilleranas de la provincia.