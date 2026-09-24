Mendoza tendrá este jueves una jornada marcada por el viento Zonda, con alerta meteorológica amarilla -para el este y la precordillera- y naranja -desde Las Heras hasta San Carlos, incluyendo el Gran Mendoza-. El fenómeno comenzará a intensificarse cerca del mediodía y las ráfagas podrían superar los 90 km/h.
Alerta meteorológica amarilla y naranja por Zonda: las ráfagas podrían llegar a los 90 km/h
El Zonda se sentirá fuerte en el centro de Mendoza, mientras, zonas de cordillera y el Este será menos intenso. Suspendieron las clases en el turno mañana
Este fue el motivo por el cual la DGE decidió suspender las clases y comunicó la medida cerca de las 20.15 de este miércoles.
Alerta naranja por viento Zonda en Gran Mendoza y otros departamentos
La zona centro de Mendoza, desde el límite con San Juan hasta Malargüe, tendrá alerta naranja durante buena parte del jueves, desde cerca del mediodía y hasta la noche. Luego, el nivel de alerta descenderá nuevamente a amarillo.
El alerta naranja indica que se esperan vientos de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. El Zonda intenso puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.
En el Gran Mendoza, la temperatura máxima rondará los 30°C.
Qué zonas estarán bajo alerta amarilla
El Este provincial y algunos sectores del Valle de Uco tendrán alerta amarilla, al igual que la zona de cordillera comprendida entre Las Heras y San Carlos.
En estos sectores se esperan vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. También pueden registrarse reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.
La alerta amarilla se mantendrá durante la noche en los sectores donde disminuya la intensidad del viento.
El Zonda continuará el viernes en algunas zonas de Mendoza
El viento Zonda comenzó a sentirse desde el miércoles en algunos sectores del Sur y el Valle de Uco, y según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuará hasta la tarde del viernes 25 de septiembre. Para esa jornada, el alerta se concentrará únicamente en las zonas cordilleranas de la provincia.
En pocas palabras
- Alerta meteorológica: Mendoza tendrá alertas amarillas y naranjas por el viento Zonda, con ráfagas de hasta 90 km/h.
- Suspensión de clases: la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases del turno mañana por el fenómeno meteorológico.
- Pronóstico extendido: el viento Zonda continuará sintiéndose en la provincia hasta la tarde del viernes 25 de septiembre.